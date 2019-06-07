macOS 10.15将迎来一波iPad应用大迁移

尽管Mac和iPad仍然是两款定位不同的产品，但苹果在努力弥合台式电脑和移动平台之间的差距，引入了一系列连续互通的功能，比如Handoff、通用剪贴板等等，让Mac、iPad和iPhone拥有无缝的跨设备体验。而苹果进一步缩小两个平台差异的动作是“催化剂”项目（Project Catalyst），它将让开发者更方便地把iPad应用扩展到Mac上。

从macOS 10.15 Catalina和Xcode 11开始，开发人员可以使用UIKit创建iPad应用程序的Mac版。UIKit是苹果的一个开发框架，迄今为止只适用于iOS应用程序。不过，在“催化剂”项目启动后，开发者们为iPad应用添加macOS支持就像打开Xcode项目并单击General > Deployment Info下的Mac复选框一样简单。

苹果的开发者文档显示，移植到macOS上的iPad App可以在Mac上运行与传统Mac App相同的框架、资源和环境。

iPad App的Mac版本会默认支持macOS的诸多系统功能，比如：

• 应用程序的默认菜单栏

• 支持触摸板，鼠标和键盘输入

• 支持窗口大小调整和全屏显示

• Mac风格的滚动条

• 复制/粘贴的支持

• 拖放支持

• 系统触摸栏控件支持

一直关注苹果WWDC的朋友们对这个项目并不陌生，去年苹果就在WWDC 18上预览了代号为Marzipan（杏仁糖）的项目，旨在让开发者将iOS应用移植到macOS。其实在这更早之前，彭博社就首次披露了苹果的iOS——macOS应用迁移计划。

Marzipan项目公布后，苹果以第一方App为范例，将iPad版的Apple News、Home、股票和语音备忘录等移植到macOS Mojave上，现在“Marzipan”已经更名为“Catalyst”，第三方开发者可以在macOS Catalina中效仿苹果的做法，把自己的App搬上桌面端，让它走向更广阔的应用场景。