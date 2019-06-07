中智行：推出中国5G AI新一代无人驾驶战略

无人驾驶公司中智行宣布推出“中国5GAI新一代无人驾驶战略”，通过5G和AI深度融合实现新一代、更安全的无人驾驶。

当前无人驾驶技术绝大多数都以AI为主要的技术基础，而中智行则将5GAI渗透到无人驾驶技术的感知、智能规划、云地精图、边缘车控、系统安全等各个方面，从而极大提升了无人驾驶技术的算法、算量和算力。

中智行技术副总裁兼技术委员会轮值主席张振林表示，5G技术离真正大规模应用还有一段距离。他认为，5G是一个起点，中国推出5G商用牌照已经提前半年，说明5G将会以非常快的速度发展。中智行很就早观察到这个趋势，所以从技术上挖掘5G和无人驾驶的结合点，非常早将两者结合，不能等到两年后5G开始应用的时候再去做。

中智行联合发起人、总经理陈章宁认为，放眼全球范围，目前中国在5G领域排第一、AI领域排第二，借助产业共融，即通过“5G第一+AI第二+中国速度”应可更快实现“中国式无人驾驶”的落地，通过5GAI占据全球无人驾驶行业的制高点，实现无人驾驶的“中国标准"即"中国式无人驾驶”。

目前中国无人驾驶行业正逐渐进入到一个理性发展阶段。中智行方面认为，5GAI新一代无人驾驶技术或可在两年内实现技术突破，第三年内实现商用和落地的尝试，第四年以后实现大规模的应用突破，从而真正实现新一代无人驾驶在中国的落地。