对话菠萝BOLO郝舫：音乐版权已达分水岭

2018年，各类短视频平台大量涌现，玩法不断翻新，短视频被吹上了“风口”，但随之而来的是激烈的竞争。时至今日，这场竞争尚未结束，音乐版权困扰亦掺入其中，使得战局愈发焦灼。

一些玩家开始另辟蹊径，以新的玩法与模式进行探索。原乐视网总制片人郝舫，从汪峰手中接过菠萝BOLO，试图从零门槛音乐创作的角度切入，抢占这片尚未被开垦的空白市场。

他在接受新浪科技专访时表示，音乐行业最大的问题在于产能不足，让更多人成为音乐创作者，是未来产业的希望。

音乐是可以价值翻番的领域

郝舫的个人履历颇为光鲜。他曾担任乐视网总制片人，是网络综艺和网剧的开拓者，曾经创立MTV中国网，还在《滚石》杂志做过主编，与汪峰等音乐人以老友相称，这群人对音乐有着共同的执念。如今，菠萝BOLO泛音乐视频社交平台在郝舫的“操刀”下，无论是名称、玩法还是商业模式，都有着翻天覆地的变化。

作为国内最早的一批互联网从业人员，郝舫一直对新鲜事物抱有热情，这成为他为人处世和管理团队的鲜明特点。

在2011年，他在乐视网担任总制片人，负责乐视网整体原创内容的制作和运营。“所谓的网络综艺、网络剧这件事其实算是我开创的，第一个真正意义上的网络剧和网综也是我做的”，在2013年前后，他在接受媒体采访时就称“有一天互联网平台的网剧会迎来一个拐点，它的产量一旦达到传统电视剧产量的一半时，这个拐点就会到来，我预计这一切在5年内发生”。

仅仅3年后，拐点就“降临”了，网络剧和网综开始成为大众主流。

如今重回音乐赛道，郝舫看中的是音乐的潜力。“电影、戏剧、综艺，该热的都热了。只有音乐，它是唯一一个存在价值成倍翻番可能的领域”。

行业产能不足是最大问题

在郝舫看来，如今音乐的版权已经到达分水岭，并呈现两极分化趋势，“虽然各种排行榜上都是新歌，但是卡拉OK里唱的最多的还是经典歌曲，现在年轻人群更青睐的是网络神曲。实际上，后者在全国更普及、更广泛”。

每一道分水岭的背后，都隐藏着巨大的机遇。

他认为，菠萝BOLO的定位应该更迎合大众，只有拥抱大众才可能赶上新的浪潮，“当更多的人参与符合互联网特点的音乐创作，音乐的新拐点就会到来”。

那么，如何迎合大众？首先就是要找到行业所面临的困境。

“最大的问题，在于全世界音乐行业的产能不足”，郝舫称，音乐看似门槛很低，但从专业角度出发，创作音乐其实很难，会涉及到作曲、编曲、作词、录音、制作等等复杂环节，让普通用户敬而远之。让大众参与音乐创作，就成了菠萝BOLO的使命。

他直言，今天的年轻人已经不再满足于当一个被动的观看聆听者，而是成为主动活跃的创作者，满足他们对音乐的需求，这才是产业未来的希望。他对菠萝BOLO的核心方向定位是：音乐的视频化、娱乐化、互动化、社交化。

AI将降低音乐创作难度

音乐创作的第一步，就是要降低门槛。不久前，菠萝BOLO上线了新功能“说话成歌”，目的是为让用户感受零门槛创作歌曲的乐趣，继续在泛音乐视频领域进行探索，这或许将成为大众音乐视频娱乐的新方式。

这其中就运用到了AI技术，以及菠萝BOLO独立研发的智能系统。它能够将用户的说话语音与菠萝BOLO团队以及AI原创的曲子智能匹配,生成原创歌曲,“通过AI，可以降低用户创作音乐的难度，让那些不具备音乐创作才能的普通用户，也能突破音乐创作门槛的阻拦”。

据悉，目前AI技术已被运用到歌曲创作、美化处理、歌曲适配、缩混等环节，包括对发声的方式、频率等进行分析，对说话的内容进行识别，选择适合音乐和辅助音乐创作及歌曲处理等等。

在郝舫眼中，AI目前还处于发展的初级阶段，未来随着数据和规则的进一步丰富、学习能力的几何级数提升，其创作变得更加丰富逼真，“现在团队里研发人员占比达到六成，以后还要大力投入”。

最终改变要靠网络效应

在谈及行业竞争时，郝舫更愿将其定义为“朋友关系”。

“我们跟互联网音乐平台和短视频平台都有合作，未来绝不是敌人，而是合作互赢的伙伴”，他表示，当创造内容产生价值时，创作者、渠道、平台各方将共同分享版权，“好的歌曲，会让各自平台的流量上升，价值得到体现，这是合作共赢的局面”。

“我最欣慰的是，菠萝BOLO让从来不唱歌的人开始与音乐沾边了”，他坚信，整个音乐行业其实存在着巨大的增值空间，但是这个空间一定不会发生在播放器、音频和版权领域，一定是在看不到的新体验、新存量中发生。音乐产业的最终改变，靠的是用户大规模介入，只有大规模模式带来的网络效应，才会让一代人中最优秀的部分参与其中，音乐的真正拐点才会到来。

业内人士认为，菠萝BOLO要想可持续性发展，首先是产品需要保持技术上的不断升级。随着用户增多，保证生成歌曲的个性化是十分必要的，如果用户在上传作品后发现音乐有“撞车”现象，将会极大降低用户的体验感与认同感；其次是用户运营上，需要持续的创新，建立适合平台调性的用户运营方法论，确保UGC的持续创作动力。