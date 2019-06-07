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立减100元：398元购Office 365家庭版，IT之家赠微软笔记本或马克杯

2019-6-7 17:47:28来源：IT之家作者：木木责编：木木评论：

微软 Office 365 一年订阅版官网定价498元，现在IT之家联合微软共同举办如下活动

· IT之家用户除了专享立减100元特惠外，现在购Office 365 电子版仅需398元（原价 498元），更可获赠限量的微软笔记本、Office 365马克杯（橙、白两款，随机发货），先到先得。

0ffice 365家庭版1年订阅电子版

下单后，Office 365 家庭版电子码在线秒发；在订单“备注”里填写希望领取的赠品（微软笔记本、Office 365马克杯，二选一）以及邮寄地址，赠品将于工作日包邮寄出。

Office 365电子码活动价赠品小程序
1年家庭版￥398备注可领点此购买

Office 365个人版1年订阅电子版不参加赠品活动

Office 365密钥原价专享价小程序
1年订阅个人版￥398￥298点此购买


自2018年10月2日起，Office 365个人版和家庭版订阅用户权益升级：个人版和家庭版订阅用户安装设备将不再设限，每个账号最多可激活5个设备，家庭版从5个账号增加到6个，还有1TB OneDrive扩容。因此推荐选购家庭版订阅，性价比更高

与此同时，Office 2019正式版已发，其许多新特性已经被更新到Office 365，这也是订阅服务的优越性所在~

备注：赠品领取和邮寄问题，提供订单号，可邮件咨询 wangyu@ruanmei.com 或 QQ 571696。

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关键词：Office365

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