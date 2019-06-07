5G来了，我却只想安安静静玩会儿游戏

6月6日，工信部今日将向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照！比原先“2020年5G正式商用”的时间表提前了一年！



在北京地铁16号线以及石景山马路旁测速5G后，本周，我们来到了中国电信朝阳门营业厅，这一次，除了测速，还有更多有意思的新体验。

日常测速

5G时代，测速就是日常！有事儿没事儿拿起手机那就是一测~

云游戏

云游戏大概可以理解为，把游戏放在云端服务器运行，这样可以让玩家可以大大降低游戏设备的门槛以及投入成本。

理论上，一部普通手机，就可以玩起来游戏大作。但相应的，云游戏对于网络的数据传输能力要求也更为严格。想舒适流畅体验云游戏，5G不可或缺。

相较于以前玩过的VR游戏，这次在营业厅所体验的5G云VR游戏给我最大的感受就是非常方便，没有过多的连线，一部VR眼镜、一副手柄、一个追踪器，再加上5G网络，就是全部设备了。

在体验比较刺激的射击游戏以及需要较大幅度动作的滑雪游戏时，完全不用担心被线材束缚住行动，可以更专注地融入游戏环境。

8K视频

4K还没普及，8K就来了？没错，技术发展的速度就是如此之快。

8K视频有多清楚？

8K的实际分辨率为7680*4320，是4K标准的4倍，一副图像的像素数达到3200万像素，相当于尼康全画幅单幅相机D800拍出的照片。

8K视频有多大？

20分钟未经压缩的8K视频，轻轻松松就能占用4TB左右的存储空间。而现在主流的电脑存储容量大多为1T-2T。

网速和容量，是8K视频最大的瓶颈。

一个8K 60fps的视频至少需要80至100Mbps带宽的支持，如果是VR 8K 120fps视频，带宽需求甚至1000Mbps以上。

5G对于8K视频来说重要不？

VR视频

很多人观看VR视频经常会吐槽画质不够清晰，用电脑或者手机看感觉不错，但用VR眼镜看，便是一团团的马赛克。

的确，从清晰度上来看，VR眼镜画面距离人眼非常近，所以我们对清晰度的要求也会变得更高。

极致VR视频体验的关键是获得将显卡和电脑芯片移动到云端并与它们进行无线连接的能力，这样就不再需要连接电脑电线，追踪器可以移动到VR眼镜上，且眼镜的重量和成本也会大幅下降。

云计算所需要的是与图形芯片的超快连接，这也是5G对VR视频产业的重要性。

这样来看，5G+云+8K+VR，这似乎是最完美的组合。

智慧家庭

在5G加持下，未来的智慧家庭会是什么模样？

以智能音箱、智能网关为中心，我们的日常生活、娱乐、学习、办公都将变得更加智能化。

从早上起床拉开窗帘，到睡觉前控制灯光，你的家居，可以被安排的明明白白。

虽然是早上来到营业厅，但来这里办理业务的人已经不少了，5G展区也吸引了不少人前来体验。

通过了解发现，大多数人还是最关心5G终端相关问题，5G手机啥时候上市？贵不贵？资费怎么定？