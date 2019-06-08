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人造肉股Beyond Meat股价飙升37%，一个多月大涨460%

2019-6-8 6:47:24来源：新浪科技作者：张宁责编：骑士评论：

Beyond Meat的股价周五早盘飙升至37%，盘中最高触及136.50美元，较IPO发行价25美元/股累涨460%，市值逼近80亿美元大关。此前该公司发布上市以来首份季度报告，分析师纷纷上调该公司的目标价。Beyond Meat将其首次公开发行定价为每股25美元。

瑞士信贷分析师Robert Moskow的新目标价为125美元，高于此前每股70美元的目标价。

Beyond Meat公布第一季度收入4，020万美元，同比增长215%，预计每股净亏损14美分。该公司周四表示，预计年收入将超过2.1亿美元，是去年净销售额的两倍多，但Moskow估计2019年的销售额为2.24亿美元。

他在一份报告中写道：“在Beyond Meat首次公开发行期间，受到了极其积极的宣传，来自餐饮连锁企业的进入兴趣有所增加。”

高管们在电话会议上对分析师表示，他们的预测只包括试用后餐厅的销售情况。

摩根大通分析师Ken Goldman估计，目前正在测试Beyond Sausage早餐三明治的蒂姆-霍顿斯（Tim Hortons）今年有望增加近2300万美元的收入。高盛将Beyond Meat的目标价从97美元上调至120美元。

高盛写道：“重要的是，在讨论指导意见时，首席执行官伊桑-布朗（Ethan Brown）表示，‘我们非常保守’，让投资者知道，只有经过测试阶段后的餐饮服务客户才会被纳入指导意见。”

高盛分析师Adam Samuelson将目标价从67美元上调至76美元，杰富瑞分析师Kevin Grundy将目标价从85美元上调至105美元。

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关键词：人造肉汉堡

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