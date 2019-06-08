《黑镜》第五季：VR 中的亲密算出轨么？

BBC拍的前两季和Netflix拍的后三季《黑镜》是截然不同的两部剧。

BBC拍摄的两季里，那些虚构的故事，直指当下生活中确切存在的问题。比如第一季第一集里，人性的阴暗面使所有人都想看到总统的丑态；第二集里，反抗精神带来了「流量」，「流量」又反过来奴役了反抗者；第三集里，数字设备让我们的「记忆力」变得太好……

Netflix拍摄的3、4季要更加「未来时」一些。Netflix对未来技术的发展做了更多想象，也因此遭受了不少诟病。Netflix对未来技术形态的预言太过偏激，只知贩卖肤浅而廉价的惊悚。比如第四季里被游戏吓死的试验者、被「机器狗」无尽追杀的人类……

到了第五季，Netflix仍在试图「预言未来」。第一集 Striking Vipers 的标题就是剧中两个男主角所玩的VR「格斗」游戏的名字。它借这一游戏，描绘了VR将给人类生活带来的巨大冲击。

未来预言：VR、折叠屏手机、全息投影

Netflix的《黑镜》编剧团队似乎特别喜欢VR这个题材，他们写的故事里，有三分之一都是围绕VR技术展开的。第三季第二集是VR恐怖游戏，第四集是VR天堂，第四季第一集是VR星际迷航，第四集是VR Tinder约会。Striking Vipers 再次借用了VR的设定。

《黑镜》描绘的VR，是一种高度理想化的，终极形态的VR。在《黑镜》的设定下，VR已经进化成了类似「脑机接口」的东西，玩家只要往脑袋上贴一个「豆子」，就可以进入一个100%真实的虚拟世界。在这个世界里，玩家成为游戏中的主角，一蹦几米高，拳头能与空气摩擦出火焰，格斗后身上的伤势会自动复原……

但这不是 Striking Vipers 故事的重点。这一集里，VR世界的最关键功能是「性」，玩家借游戏中虚拟角色的身体，与其他玩家发生「性关系」。两个男主角丹尼和卡尔也因此发现了「欲望与快感的新大陆」，展开了整个故事。

卡尔玩的「全息投影弹球机」| Netflix

除了VR之外，Striking Vipers 也描绘了未来的折叠屏手机以及一台「全息投影弹球机」。其中折叠屏手机是纵向折叠，不同于现实中三星和华为的横向折叠方案，更像翻盖机的交互。至于那台全息投影弹球机，就纯粹只是一种复古趣味的致敬了。

技术的潘多拉魔盒

丹尼和卡尔打开了技术的潘多拉魔盒。

在游戏中，他们超脱了自己本身的肉体，进入了各自曾经最喜欢的游戏角色，罗克赛和兰斯的虚拟身体中。已婚的丹尼在现实中因为腿伤无法再剧烈运动，但在兰斯的身体里，他重新获得了一副健康的完美躯体。而卡尔则通过罗克赛获得了女性的体验。

技术带来了全新的体验，也赋予了人们更多自由。在现实中被肉体禁锢的丹尼和卡尔并不是严格意义上的「同性恋者」或「跨性别者」。但在游戏的世界里，超脱了肉体的他们建立起了一种全新的亲密关系。体验过两种性别的卡尔将男性的快感比作「吉他独奏」，相比起来女性的快感则像是「一支管弦乐队」。这种新的体验、新的自由使人沉溺，就像对信息永远饥渴的人类会对手机上瘾一样。

沉迷游戏后对家庭生活心不在焉的丹尼| Netflix

技术带来的不只是新的体验，同时也给传统的社会、家庭也带来了冲击。丹尼和卡尔的「出轨」很难用传统的道德伦理去界定，这些由技术催生的新的行为模式，需要新的道德观来评判。

在这个过程中，「面对」是最关键的一件事。「出轨」后道德上感到羞耻的丹尼本能地感到惊慌，想要逃避出VR的世界，但逃避只会带来痛苦。最后的结局里，丹尼和妻子都能直面自己的欲望，也能够尊重彼此的知情权，不只是修复婚姻，还让彼此的关系发展到了一个新的阶段，在极致的VR创造出的全新的道德世界里，这无疑是一个最好的结局。