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Uber重组管理层：首席运营官和营销官将辞职

2019-6-8 8:25:41来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

北京时间6月8日早间消息据CNBC报道，在Uber上市约一个月后，该公司进行了高管人事变动。Uber首席运营官巴尼-哈福德（Barney Harford）和首席营销官丽贝卡-梅西娜（Rebecca Messina）将辞职。优步股价在盘后交易中下跌逾1%。

Uber首席执行官达拉-科斯罗沙希（Dara Khosrowshahi）称：“从未有一个合适的时间来宣布这样的离职或改变，但随着IPO结束，我觉得这是简化组织的很好时机，可以为我们的未来做好准备。”

科斯罗沙希在给员工的电子邮件中表示，Uber的发展让他有时间更直接地参与公司的日常运营。他写道，他决定让Uber的核心业务负责人直接向他汇报。

他说：“这将使我能够更多地参与进来，帮助实时解决问题，同时确保我们的平台愿景成为现实。”

科斯罗沙希说，由于组织结构的变化，哈福德同意首席运营官的角色“不再有意义”，并决定离开公司。

科斯罗沙希说，他还决定合并Uber的营销、沟通和政策团队，以保持“对消费者、合作伙伴、媒体和政策制定者的统一叙述”。该团队将由吉尔-哈泽尔贝克（Jill Hazelbaker）领导，在此次人事变动之前，曾担任公共关系高级副总裁。因此，科斯罗沙希说，梅西娜同意他的观点，认为“她离开是有意义的”。

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关键词：Uber

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