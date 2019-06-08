牌照都发了，5G手机和套餐什么时候来？

靴子终于落地！

本月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。此举标志着我国通信行业正式进入5G时代。

“全球5G进入商用冲刺阶段，我国5G发展与世界同步，具有领先优势。”今年3月28日，在“中国5G商用发展”专题研讨会上，中国信通院总工程师余晓晖表示。

从1G落后、2G跟随、3G突破、4G同步，到了如今的5G时代，中国通信业正在引领全球。数据显示，截至2019年5月，在全球20多家企业的5G标准必要专利声明中，我国企业占比超过30%，位居首位。

此次5G牌照正式发放，中国也因此成为继美国、韩国、瑞士、英国之后，全球第五个正式开通5G服务的国家。

▲工信部颁发5G牌照

5G将带来巨大经济发展

5G到底是什么？

作为第五代无线网络和技术，5G相比第四代(4G和4G LTE)网络在数据传输速度、容量和数据传输延迟方面等，都有巨大的提升。

它所带来一系列新技术，将会在从无人驾驶汽车到智能城市、从虚拟现实到作战网络等各领域重新建立公众及个人的业务标准。

4G改变生活，5G改变社会。5G所带来的巨大经济效益也是不容忽视的。

中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》提出，5G作为通用目的技术，将开辟移动通信发展新时代，加速经济社会数字化转型进程，推动中国数字经济发展迈上新台阶。

白皮书预计到2030年，5G将带动中国直接经济产出6.3万亿元、经济增加值2.9万亿元、就业机会800万个；在间接贡献方面，5G将带动总产出10.6万亿元、经济增加值3.6万亿元、就业机会1150万个。

从5G春晚直播，到上海的全球首个5G火车站，再到MWC世界移动通信大会上抢尽风头的5G手机。看似遥不可及的5G技术，如今已一步步来到我们的身边。

早在牌照正式发布之前，三大运营商其实早已做好商用准备。截止今年4月底，我国已有至少16个省区市打通5G电话。多个地方政府陆续发布5G产业规划、行动方案及优惠政策，公布5G基站建设计划，并开始推动针对5G的应用和产业布局。

在今年4月23日，中国联通推出5G品牌“5Gⁿ”，并宣布“7+33+n”5G网络部署。即在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安7个城市城区连续覆盖，在33个城市实现热点区域覆盖，在n个城市定制5G网中专网，搭建各种行业应用场景。

紧接着4月26日，中国电信董事长柯瑞文宣布，中国电信已经建成了以SA(5G独立组网)为主，SA/NSA混合组网的跨省跨域规模试验网，在北京、杭州、深圳、成都等17个城市开展了5G的创新示范试点。

随后在4月28日，江苏省人民政府与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔在杭州共同举办5G+行动联合发布会，发布《关于加快推进5G产业发展的实施意见》，展望2022年，5G网络覆盖面和建设水平领先全国，建成5G基站8万个，实现县城及重点乡镇以上5G信号全覆盖。

5G手机最快年底做到千元内

5G与大众生活息息相关，最受消费者期待的当属5G终端应用。对于普通消费者而言，普遍关心的是5G速率到底有多快、5G套餐如何收费等问题。

目前国内外主流手机厂商均已在今年上半年推出5G手机，在终端侧加速5G时代的到来。例如包括小米、三星、LG、OPPO、中兴、华为、一加在内的多家手机厂商均已经发布5G手机。

早在今年5月10日，OPPO在北京宣布启动5G星火计划，同时发布了OPPO Reno 5G版。当时现场公布的数据显示，OPPO Reno 5G版相比4G版下行速率提升7.9倍，上行速率提升8倍，时延降低65%，下载1GB文件功耗低于1%。

6月4日，华为手机产品线总裁何刚在华为上海研究所用华为5G折叠屏手机Mate X接入5G网络，亲测下载速率超过1Gbps。

虽然目前普通消费者还体验不到，但牌照都发了，5G手机正式上市也就不远了。

从此前中国联通推出的5G友好体验用户招募活动来看，消费者从4G升级到5G，除了需要将手机升级成5G手机外，并不需要更换SIM卡，同时也不需要更换手机号码。

凤凰网科技近期做的用户调查显示，超7成用户升级5G的因素取决于运营商套餐资费。对于5G资费套餐的推出，或将于牌照发放后的两个月，即大致在7月份或8月份正式出台。分析师付亮认为，5G资费套餐的价格不会高于目前的4G资费套餐。



5G套餐可能不贵，但首批5G手机却并不便宜。中国联通今年5月中旬公布了首批6款5G手机的价格，每款都在一万元以上，其中华为的Mate 20 X 5G版价格最高，达到了12800元。

vivo 5G研发总监秦飞表示，vivo的首款5G商用手机将在今年中亮相，并且会在国内首发。他虽然没有透露vivo首款5G手机的具体手机，但表示“第一款产品不会太贵”。

中国联通董事长王晓初此前接受凤凰网科技专访时表示，手机终端制造商要加快5G终端发展，从而使5G尽快普及。同时，他希望手机终端能保证通用性，而不是考虑某个运营商的制式。

“消费者买了不知道不是自己运营商制式的，不能用，对他们的体验不好”，王晓初说。同时，他也告诉凤凰网科技，5G手机的价格要让消费者可以接受，能够做到接近今年4G手机的水平。

华为5G产品线总裁杨超斌今年5月则对媒体表示，5G的千元机最早将会在明年底发售，最慢的情况也会在2021年上市。也就是说，在2-3年内，业内就可以把5G手机做到千元级别。