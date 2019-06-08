用一个顶五个，Passport GO充电头让你出国快充无压力

外出旅行或出差，大家总会准备很多东西，电源转换器就是其中之一。

我相信你应该遇到过这样的烦恼，即便只是短期出游，也需要准备好电源转换器、插线板以及各种数码设备充电器，这样才能给你的电脑、手机等设备充电，这样做其实不但麻烦，也很占用空间。有没有办法一次性解决上面三种设备问题，让旅行带电源这件事变得更方便和轻松呢？

最近，极客之选（公众号GeekChoice）就在Kickstarter上发现了一个很神奇的设备Passport GO，它融合了电源转换器、电源插座和各种USB充电器，一次性就充当了三种设备，更重要的是，它还支持最多4台设备快速充电，听起来是不是很神奇？

Passport GO的体积看起来十分小巧，四四方方的造型也很节省空间，57×72×64mm的体积，159g的重量非常便于携带，这也是它给留下的第一印象。

一般来说，如果你要去不同国家旅行或者出差，那么按照不同标准会准备各种电源转换器，但对于Passport GO来说，这个小小的设备能够瞬间变成各种你需要的国际标准，包括欧、英、美、澳四种，你只需要从侧面拨动开关，就能瞬间就能完成转换，在全球大部分国家（150+）使用起来都没有问题。

不得不说这样的设计非常巧妙，而且更重要的是安全性，Passport GO内置自动恢复保险丝功能，不同标准转换时不需要替换保险丝，就能自动复位。官方还很贴心的设计了一个渐变色的效果，让你能够从颜色判断不同标准的插头在哪里，多用几次之后，Passport GO能很方便的转换成你想要的标准。

小巧的体积和全面的标准让Passport GO几乎在任何国家都能直接使用，不过这还没完，同时能给5台设备充电的能力让它几乎取代了插线板的作用。

Passport GO配备了1个USB-C插口、3个USB-A插口和1个通用插口，能够同时给五台设备充电。其中USB-C支持30W快充，能为MacBook、iPad Pro以及Switch等设备进行快速充电，三个USB-A口则支持5V/2.4A的12W快充。

对于一般外出旅行或者出差来说，这样一个插头基本上能满足从电脑到手机再到平板电脑、游戏机的所有需求。不过需要注意的是，只有USB-C口单独工作时，Passport GO才能达到30W快速充电的状态，如果多个接口同时工作，USB-C口的充电功率并不能达到30W。

由于现在不少笔记本功率都在27W以上，所以这个30W功率的USB-C接口是有必要的。并且官方表示这个接口采用了全新的GaN技术，让充电效率大幅提升的同时还没有增大体积，这一点也让这个充电器有了更多使用场景。

说到这，或许我们有必要和大家简单介绍一下什么是GaN。

我们都知道，因为摩尔定律的影响，电子产品的处理能力越来越强，产品厚度不断降低，这些都是电子产品更新换代的方向，在电源方面实际上也遵循类似的规律，科技领域在追求充电效率提升的同时，也在寻找进一步缩小电源体积的方案，于是氮化镓（或者GaN）就成为一个受人关注的方向。

GaN是一种半导体材料，它的特性简单来说就是能承载更高的能量密度和温度，电子密度也更高，因此很多前沿领域都看好它的发展，快充设备是其中一部分。利用GaN，电子产品设备电源可以在提升功率情况下减小整体尺寸，比如内置GaN的充电器同样的输出功率（27W）体积比苹果充电器小40%，这就是其优势。

正因为如此，这款Passport GO才能在小巧的体积内兼顾快充，在支持多设备的前提下，这样一个插头可以让你的电脑、手机充电更快，也让更多电脑可以不必再携带沉重的自带电源，可以说一举多得。

在兼顾了转换器、插电板和USB充电头多设备的前提下，Passport GO这款产品34美元（约合人民币234元）的众筹价格看起来比较亲民，如果你经常出国出差或者旅行，还需要随身携带各种电子设备，这样一个小巧实用的插头会成是一个不错的搭配，感兴趣的朋友可以去众筹平台了解一下。