中国铁路官方宣布：高铁Wi-Fi将融合5G技术，与华为、中兴合推车载5G设备

IT之家6月8日消息 6月6日，工信部向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电四家运营商正式发放5G商用牌照。随着5G技术标准的稳定和5G试验网的建设，5G技术已具备了全面开展网络建设和商业运营的条件。现在中国铁路宣布，高铁Wi-Fi将融合5G技术。

作为中国铁路动车组Wi-Fi系统唯一的建设和运营主体，国铁吉讯科技有限公司积极拥抱5G技术，紧跟国家政策和5G技术商用步伐，全面推动5G技术在铁路行业的应用。

国铁吉讯已组建专业技术团队，在高铁Wi-Fi系统技术储备、高铁Wi-Fi系统与5G融合、定制开发车载5G设备等三个方面进行了战略部署。



在技术储备方面，高铁Wi-Fi系统车载设备己具备无缝切换至5G网络的技术条件。

国铁吉讯与运营商还对高铁Wi-Fi系统与5G技术融合方案进行了深入研究，并初步拟定Wi-Fi系统与5G融合的技术方案，将利用边缘计算、网络切片、虚拟化等关键技术，实现5G与Wi-Fi系统用户之间的高度业务融合，解决高铁对5G信号屏蔽问题，将有效提升旅客出行体验。

国铁吉讯与华为、中兴等5G设备商开展密切合作，联合开发与高铁Wi-Fi设备高度融合的车载5G设备，并计划于2019年底完成测试工作。通过定制开发车载5G设备，国铁吉讯将加快推进高铁Wi-Fi系统与5G的融合发展，推动产业互联网发展，创新产品及商业模式，创造更大的商业价值。

5G技术具有超高带宽、超低时延和海量连接等特征，充分弥补了用户的多样化需求，在自动驾驶、智能制造、远程医疗等众多垂直行业具有广阔的应用空间。但由于5G频段较高、单基站覆盖范围较小等特点，5G网络建设成本约为4G的2至3倍。对于大型楼宇、高铁、矿山等相对封闭场景，5G基站很难进行无缝覆盖，Wi-Fi将会是5G的最好补充，而高铁Wi-Fi与5G技术的融合也将创造更大的社会效益和经济效益。