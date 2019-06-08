不怕爆胎也无需充气，米其林和通用的Uptis无压轮胎来了

汽车爆胎大概是老司机们最闹心的事儿，毕竟指不定路面上什么样的尖尖角角就能让自己半残趴窝，维修费用暂且不提，影响到人身安全才是头等紧要的大事。不过米其林和通用最近表示，用不了多少年，大家就可以装配上不用充气也不怕爆胎的轮胎了。

米其林和通用最近研发出了一款名为Uptis的无压轮胎，与常规充气轮胎不同，Uptis在胎心使用了复合橡胶材质进行支撑，并加入玻璃纤维以提高刚性，让这样一款“半实心”的轮胎能够在保证舒适性的同时，可以抵御尖锐物体的伤害。

当然这类填充式的免充气轮胎早年也常有出现，但它们的舒适性以及操控性往往难以比拟传统充气轮胎，由于使用了填充设计，轮胎整体质量也要比充气轮胎高出一档，再加上难以控制的成本，让它们最终都很难普及开来。

而在使用了新型的树脂嵌入式玻璃纤维后，Uptis的质量得到了一定控制，米胖子同时还表示这款轮胎也拥有可以比肩充气轮胎的舒适性。在碾压尖锐物体的测试中，Uptis也很好的完成了通过，虽然并不能阻止尖锐物体的伤害，但在玻璃纤维的保护下，伤口也不会因轮胎的高速旋转以及挤压而扩大，已经具备了一定的可用性。

接下来米其林和通用还要对Uptis进行更多测试和改进，同时还要进一步压缩成本来确保初期的推广，如果一切顺利，通用可能会在2024年之前就将这款轮胎配置在自家新车之中，只是不知道吃瓜群众们是否能接受这款轮胎的颜值呢？