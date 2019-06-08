拿好《FIMO》胶片相机App，用手机也能拍出有质感的照片

手机将拍照的难度降到了最低，很多人都习惯随拍随发，不过面对不同的场景，可能还是专业的滤镜更能拍出有质感的照片。FIMO是一款胶片相机App，它模拟了多种胶卷的成像效果，让你在手机上也能随手拍出不错的照片。

FIMO的主界面模拟了传统相机，最中间是取景框，右边有闪光灯和镜头转换按钮，点击切换状态，上面的显示屏信息会变化。最下面就是快门按钮了，像传统的胶片相机一样，旁边还有胶卷的计数器，可以告诉你当前还剩余多少底片。

快门右边是「胶片暗房」，你拍摄的所有照片都统一在这里显示。快门左边可以看到当前安装的胶卷，这是FIMO最有意思的设计。点击可以查看当前胶卷的状态，并在这里切换其它胶卷。

FIMO用非常拟真的效果模拟了胶卷的使用方式。点击胶卷的同时伴随一个「开后盖」声效，刚刚拍摄的东西都显示在底片上。点击胶卷进入照片浏览界面，照片上会显示胶卷名称、日期、编号等信息。

点击右下角按钮可以生成独特的胶片长图，将多张照片拼在一起。

在「打开后盖」的状态下点击胶卷，可以进行切换。目前FIMO中有7款胶卷可以选择，包括一款付费胶卷，价格为6元。

在商店中你可以查看它们的详细信息，FIMO贴心地对每款胶卷的风格进行了介绍。最有用的是推荐场景，每款胶卷都有各自擅长的风格，比如夜景、建筑、人像，你可以根据下面的样片来进行选择。

和同样主打胶片相机的NOMO相比，FIMO在可玩性上要差一些。它模拟了几款不同的胶卷，呈现不一样的成像效果。而NOMO则是在模拟成像的同时，还在拍摄界面设计了各种有意思的小细节，让人在拍照之余还能把玩一下相机本身。

NOMO在收费上采取了会员制和内购相结合的方式，很多优秀的相机都需要购买会员才能解锁，而FIMO目前的胶卷大部分免费，只有一款售价6元。大家可以根据自己的需要进行选择。

FIMO iOS版下载，点此链接。