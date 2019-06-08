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华硕发布新款双屏笔记本：搭载5.65英寸小屏

2019-6-8 14:50:47来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月8日消息 华硕本月早些时候在Computex上推出了新一代中档VivoBook S系列笔记本电脑，配备了华硕专有的ScreenPad 2.0。

▲图自AnandTech

华硕的VivoBook S14（S432/S431）和VivoBook S15（S532/S531）笔记本电脑采用拉丝铝和轻质塑料(底盘），因此在保持重量相对较低（1.4-1.8千克），厚度为1.778厘米。针对年轻观众，新的VivoBook S系列有绿色，银色，灰色，蓝色和粉色。

这两款笔记本都搭载了全高清（1920×1080）分辨率屏幕同时，S432/S532笔记本电脑还配备了5.65英寸ScreenPad 2.0触摸板，具有FHD+（2160×1080）分辨率。ScreenPad可用作Windows的第二个屏幕，或运行专门设计的应用程序。

VivoBook S14（S432）和VivoBook S15（S532）笔记本电脑搭载了英特尔的第8代低压处理器，并配有高达16 GB的内存以及最高1 TB的PCIe/NVMe SSD。高级型号还将配备NVIDIA的GeForce MX 250独立GPU。

华硕新款VivoBook笔记本将于下月开卖，售价未知。

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关键词：华硕笔记本

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