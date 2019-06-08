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超级高铁能否成真，目前技术和资金都是大问题

2019-6-8 15:04:24来源：网易科技作者：辰辰责编：骑士评论：

6月8日消息，据国外媒体报道。初创企业维珍超级高铁(Virgin Hyperloop One)旨在打造时速1000公里的高速交通系统，计划让乘客在几分钟内就实现城际旅行。其联合创始人乔希·吉盖尔(Josh Giegel)警告称：“它有可能在大火中烧毁。”或许感觉不妥，他随即改口说，“你需要有正确的人或者消防员在那里，来确保这永远不会发生。”

图示：维珍超级高铁联合创始人吉盖尔

该公司目前在洛杉矶总部有160名员工，并在迪拜有一个10人的团队。

其中大多数是不同专业的工程师，包括来自特斯拉、苹果和西门子的工程师，他们可以从事测试、软件和电子管制造等任何领域的工作。

每个人都必须注意工程细节。该公司最终希望有吊舱车队，可以在不减慢整个轨道速度的情况下，将乘客送到不同的地点。“你必须确保在时速800公里的情况下，你可以在一条直线上合并车辆，”吉盖尔说。“你什么时候并线？”你如何确保它是安全的？如果你做错了，就无法使其可行。”

撇开工程方面的挑战不谈，事实证明，该公司的业务问题也很棘手。

自公司成立以来，一直面临着内部纷争和管理不善问题，不少高管纷纷离职。去年11月，该公司解雇了内华达州工厂的60名员工，并将最近的裁员归咎于其对印度一个项目的关注。该公司表示，印度项目将是首个超级高铁系统，将从浦那运行到孟买。上月，维珍超级高铁完成了1.72亿美元的内部融资，主要由迪拜世界港口公司(DP World)提供，用于产品开发，但目前仍需要资金用于土地和道路建设认证。

吉盖尔表示，根本问题还在于监管。维珍超级高铁还没有得到印度政府的批准，这使得几乎没有人愿意拿出现金。吉盖尔估计可能要到2020年初才能获得批准。公司希望到2023年建成印度线路，每年能够运送1.5亿名乘客。

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关键词：超级高铁

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