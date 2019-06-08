沃尔玛盯上中国创企，求新技术与阿里等电商竞争

6月8日消息，据国外媒体报道，去年一家生产超薄保温毯用于冷藏食品和饮料的中国初创企业获得了业务上的重大突破：沃尔玛决定在自家遍及中国市场的30家电子商务仓库使用这种保温毯。这家初创公司通过沃尔玛旗下名为Omega 8的特别项目获得了这笔利润丰厚的交易。Omega 8项目主要面向中国科技公司，让它们为沃尔玛的门店和仓库开发开发更多创新技术。

沃尔玛于去年8月份设立了这一计划，旨在通过这一项目更快获得新技术，帮助其中国市场的门店提高效率。该项目突显出，在经过数十年的技术复制之后，中国正开始成为技术创新的源泉。沃尔玛等外国公司正与中国本土零售商和阿里巴巴等电商巨头展开激烈竞争。这些大型公司都在寻求如何利用中国市场的人才资源，这些人才往往是在激烈竞争的严酷考验下培养出来的。

关键之处

沃尔玛在中国设立了一个特别项目，招募那些拥有可定制技术的科技公司，以满足沃尔玛门店和仓库的需求。该项目反映了沃尔玛提高效率的努力，也显示出中国正在成为技术创新的主要来源。

“首要目标是降低实验成本，”本·哈辛(Ben Hassing)如是指出。哈辛不久前还是沃尔玛中国电子商务和技术主管，参与了Omega 8项目的启动。“其中涉及的资金并不多，但时间也是一种成本。”

自成立以来，约有18家中国初创企业与沃尔玛中国市场运营和技术团队合作，参与此次活动。沃尔玛计划在今年年底前与总共50家零售商合作。沃尔玛管理人士说，这个项目为中国初创企业提供了一个机会，可以把自家产品卖给沃尔玛在中国的400多家门店，甚至是推广到沃尔玛遍及全球的门店。

初创企业希悦尔开发的保温毯去年赢得了沃尔玛中国食品安全合作中心主办的创新大赛。除此之外，沃尔玛还用上海扩博智能开发的影像识别系统监控商店冷柜中的库存是否充足。

与沃尔玛的美国孵化器Store No. 8有所不同，并不是一个典型的企业风险投资项目。Store No. 8主要投资于希望开发新技术的初创企业。但在Omega 8项目中，沃尔玛并不会对参与项目的初创企业进行投资。此外，参与Omega 8的初创公司通常不会为沃尔玛开发全新的技术，但会修改现有技术以满足零售业的需求。

参与创建并监督这一项目运行的沃尔玛高管安迪·雷(Andy Lei)表示，美国初创企业更专注于创造新技术，而中国初创企业更擅长应用现有技术解决复杂的任务。雷军说，“中国的初创企业更多是在应用层面竞争，速度也更快。”“他们更关注用例，而不是发明。”

沃尔玛通过所谓的“黑客之旅”(hack tours)找到了大多数项目候选者。在“黑客之旅”中，沃尔玛会将初创企业的代表带到其门店，向他们介绍沃尔玛的零售业务，然后解释其面临的最大挑战。哈辛说，“我们有很多需要填补的空白，没有针对痛点的解决方案。”他补充称:“(我的团队)没有巨大的资源，不能去押注，也不能对初创企业进行巨额投资。”

沃尔玛给参与公司60天的时间，让他们拿出修改后的技术论证，这样沃尔玛就能快速识别出那些有潜力的技术。如果项目没有成功，双方都可以退出。曾参与创建该项目的哈辛今年早些时候被提升为沃尔玛跨境贸易全球主管。

低调

沃尔玛高管拒绝提供与之合作过的初创企业完整名单，原因是市场竞争激烈，而且沃尔玛也希望这些初创企业保持低调。然而，沃尔玛描述了一些正在测试的项目。

其中一个是一家初创公司生产了一种可以戴在手指上的扫描仪，这样员工就不用手持扫描仪对发货的商品进行登记分拣。节省的时间很重要：沃尔玛需要分秒必争，才能实现一小时或更短时间内交货的目标。哈辛说，“我们的目标是用三分钟的时间完成，你不能光靠勤奋和奉献做到这一点。”

另一个例子是一家初创公司开发的技术，可以识别出透明塑料袋里的新鲜农产品种类。在中国的有些沃尔玛超市，购物者往往自己称量农产品，但这种机制依赖于购物者的耐心，并诚实选择正确的商品价格。哈辛说，“你可以想象，绿叶蔬菜看起来都一样，一些顾客可能会选择更便宜的商品种类。”“这种技术杜绝了客户作弊，也让客户体验变得更好。”

扩博智能创始人兼首席执行官严治庆介绍了该公司参与Omega 8项目的情况。他说，在沃尔玛高管了解到扩博智能的机器视觉技术被可口可乐用于监测冷柜中商品是否库存充足后，他们招募了扩博智能加入这个项目。扩博智能最初是用图像识别系统来检测中国风力涡轮机叶片的裂纹，然后将相关技术转向了零售市场。

扩博智能目前正在测试一种安装在沃尔玛超市部分冷柜上的设备，当需要重新进货或重新放置商品时，该设备会向员工发出警报。顾客在打开和关闭冰箱门时会触发摄像头进行工作，帮助沃尔玛跟踪产品被取出的频率以及货架上的商品排列何时发生变化。

严治庆说，此前他肯定不会接受与“一些我从未听说过的公司”合作，“在一个项目上免费工作60天”。

但是“沃尔玛有一个拥有专门资源和结构的项目，这让我放心了，”严治庆说。