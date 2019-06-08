惠普发布新款EliteBook X360：1000nit亮度，支持WiFi 6

IT之家6月8日消息 根据外媒的报道，惠普已发布了新款的EliteBook x360 1030翻转本，全新的EliteBook x360 1030 G4系统采用了与1030 G3前代产品相同的铝制外壳，芯片换成了英特尔Whiskey Lake CPU，面板也做了更新。

EliteBook x360 1030 G4是惠普第四代旗舰13.3英寸翻转本，厚度为15.8毫米，重量为1.27千克。由于显示器边框很窄，惠普表示其最新的EliteBook x360 1030机器类似于12英寸级笔记本电脑。

在显示器方面，值得注意的是惠普为新的第四代机型提供了略微不同的LCD屏。旗舰型号配备超高清（3840×2160）屏幕。对于那些需要非常高的亮度的人来说，惠普提供全高清（1920×1080）分辨率版本，亮度为1000尼特。

有隐私保护需求的客户可以选择配备惠普第三代SureView集成隐私屏幕的全高清面板。最便宜的型号将配备标准的全高清屏幕。所有版本的惠普新款笔记本都配有环境光传感器，可根据照明条件自动调节亮度。

就性能而言，第四代EliteBook x360 1030采用代号为Whiskey Lake的英特尔第8代酷睿i5 / i7处理器，配以16 GB LPDDR3内存和容量高达2 TB的PCIe / NVMe SSD。

惠普EliteBook x360 1030 G4翻转笔记本电脑将于7月上市，售价为1,449美元，约合人民币10000元。