三星Fold/华为Mate X 5G折叠屏上市前双双受挫，未来命运难测

6月8日消息，据The Verge报道，今年2月份，科技行业迎来了第一波可折叠智能手机，其中有两款设备最令人感到兴奋，分别是三星Galaxy Fold和华为Mate X。

然而到了现在，这两款设备在发售前都遭遇重挫。三星Galaxy Fold因屏幕问题而被推迟发售，而华为Mate X将来则可能无法获得谷歌安卓系统的软件支持，尤其是Android Q的更新。在Android Q操作系统中，谷歌将实现更多即将推出的可折叠设备功能。

早期用户可能愿意花费2000美元购买下一代设备华为Mate X，但大多数人必须承认，这笔钱至少应该能买到一部相当不错的手机，而且功能不会受限制。

与此同时，三星仍在对Galaxy Fold的设计进行调整。Galaxy Fold原本预计在4月26日发货。最新消息称三星会在7月发货。

尽管Galaxy Fold和Mate X在发布前面临着完全不同的挑战，但来自两家相当成功的手机制造商的顶级可折叠智能手机却难以顺利推出，这令人对这款新类别产品的未来感到十分不安。

三星对其可折叠手机何时上市仍含糊其词，华为也没有说是否要推迟Mate X的上市时间，所以我们只能等待6月份的最新进展。现在，任何对可折叠智能手机感兴趣的人都应该暂缓出手，直到其在硬件和软件方面都取得实质性进步。