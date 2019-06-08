《英雄联盟》新英雄“元素女皇”完整预告：比风男还要快乐

IT之家6月8日消息 昨天，《英雄联盟》官方公布了新英雄【元素女皇 奇亚娜】，现已这位新英雄的完整预告也公布了，一起来看一下吧。

官方介绍：



元素女皇，奇亚娜，她的就是她的，随时收入囊中，无论是王位、王国、还是全世界。奇亚娜，以绪塔尔的合法统治者，她从周遭的环境中获取力量，打出王者风范的战绩。作为一名高机动性的AD爆发刺客，她执掌全图，带领队伍夺取荣耀的胜利。

从预告视频中可以看出，奇亚娜是一个非常灵活的英雄，有网友表示这英雄好像比亚索还要快乐。