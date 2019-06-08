只要一半的钱就能换新手机，以旧换新你会选择吗？

以旧换新对很多人来讲已经不再陌生，特别是在2008年金融危机后，国家曾经推出过“家电下乡”这一补贴政策拉动内需，刺激存量市场。在5G来临前，智能手机销售放缓，无论是电商平台还是手机厂商都意识到这一问题，想要盘活这个巨大的市场必须要用一些新的模式和手段来激发存量市场的活跃度，让这部分“冷冻的资本”转变为新的营收来源。

实际上我们看到，这种类似家电下乡的模式已经在手机市场中铺开，越来越多的商家和品牌方都开始“以旧换新”来盘活这个存量市场，苏宁易购也在通过“以旧换新”的模式吸引跟多人的购机热情以此来激发整个智能手机市场的消费热情。

“旧机的市场价值是非常大的，很多用户也开始愿意购买二手设备，品相良好、性能符合需求，所以这个个体技术和市场，综合的在这个变化情况下，这两年走到新的风口，二手闲置的交易市场，做到了极大化的发展。”苏宁消费电子集团通信公司售后服务中心总经理陈媛向IT之家说。根据陈媛的介绍，苏宁早在2014年前后就与360旗下的同城帮合作进行二手手机设备的回收，

据了解，在今年苏宁618年中大促发布会上，苏宁易购总裁侯恩龙重点谈到以旧换新，表示将再推10亿元以旧换新补贴重点发力二手手机回收。

这里侯恩龙曾简单的算了一笔账，以刚上市没多久的OPPO Reno手机为例，这款手机官方售价3299元，如果用旧款的OPPO手机进行回收最高回收机可以达到1100元，苏宁在这一过程中还将补贴120元，除了苏宁的补贴，手机品牌方OPPO与苏宁合作还有500元的补贴，也就是说，想要购买3299元的OPPO Reno手机通过旧手机置换最高可以节省1720元，除此之外，通过六期免息分期的方式还能在享受198元的金融补贴。这样的以旧换新方式置换旧手机对于消费者而言无疑是一种非常划算的选择。

不过，现阶段的用户往往对手机“以旧换新”留有一些疑虑，一方面用户会认为最终的回收价并不是最高的，另一方面用户会对这其中存在的隐私安全问题有很大的担忧。不过针对这些问题IT之家来到南京淮海路的苏宁生活广场进行了现场换机体验，针对于普通用户以旧换新过程中遇到的问题苏宁易购相关工作人员进行了解答。

隐私与补贴，消费者最关注

其实现阶段这种旧物置换平台已经非常多，类似闲鱼、转转等平台都是一些小额度物品的置换，这其中平台方并不能为交易的产品做出保障，平台方往往只是一个信息发布的工具，信息不对等、产品瑕疵这也让很多用户头疼。而由平台方牵头的专业回收机构如苏宁易购、爱回收等平台背后都有一个完整透明的专业团队运营。在专业团队的支持下，消费者往往只需要在线提交信息就会有“一条龙”式的服务全程对设备进行回收评估。

数据显示以旧换新这种形式在19岁至36岁的年轻群体往更容易接受，已婚男性更容易选择这种形式进行商品的置换，而二线城市的消费者更加青睐以旧换新或旧物置换，他们往往更容易接受便捷的网络带来的便利。谈起这组人群画像，陈媛称，“由于男性占得高，这个年龄里有一半已婚，他们已经有了家庭的责任感和负担了，正是这些勤勤恳恳的，我们在努力过好日子的这些人，是我们要努力服务好的顾客，然后由于他们有很强的工作负担，所以我们的实效、方便，给他价值最大化是我们要尽的责任。”

针对于不同用户的手机回收需求，苏宁易购依旧换新可以通过线上申请免费邮寄旧手机、线下门店回收旧手机两种方式完成旧手机的回收过程，从回收到检测再到最后的估价均有完整透明的视频记录，用户可根据需要向平台方索要。另外，手机以旧换新回收时产生的隐私安全问题苏宁易购也同样有相关的手段避免用户隐私泄露。

苏宁易购线下手机回收环节与360旗下的同城帮合作，通过专利设备无需读取信息直接删除。据了解，这项技术并不需要插数据线直接通过安全局域网就能对手机内信息进行无差别销毁，这种数据销毁方式比以往的“双清”时间更长，如果用户数据存量较小，数据粉碎销毁一般在十几分钟，而如果数据存量比较大，其数据销毁的过程可能要一个多小时。在数据清除完毕后，用户会受到专门的销毁电子凭证，凭证上会有产品型号、销毁状态、销毁方式等信息，用户一旦遇到相关隐私泄露问题，用户也有据可查。

苏宁消费电子集团通讯公司副总裁张国刚向IT之家表示，“我们做了很多调研，发现现在有很多消费者手上有很多的旧手机，但之所以不愿意以旧换新，不是说他不缺这个钱，也不是收藏，电子消费品没有什么收藏价值，更多的他们担心信息安全，从这个方面，反倒是目前很多消费者担心的，第一痛点并不是价值，第一痛点是关于隐私方面的。”

目前，与苏宁易购合作进行以旧换新的手机品牌方包括小米、三星、OPPO、vivo、荣耀等主流手机品牌。购买这些品牌的手机在苏宁易购网站上均有醒目的“以旧换新”图标。用户可以很轻松的完成线上申请以旧换新方式购新机。相比于其他平台，苏宁易购以旧换新这种方式购买新机对于用户的让利是最大的，真正做到了“旧机多卖钱，新机少花钱”。

当被问及回收的旧手机如何处理时，陈媛表示，回收来的手机都会进行分类处理，对于八五成、九成等较新的机器，苏宁易购会为这些设备清洁、配齐配件、包装、写好专门的证书并不会做翻新处理再次通过二手销售平台出售，这些通过回收方式再次销售的二手手机苏宁易购都会提供180天的质保，目前用户可以在天猫或者闲鱼平台上找到这些苏宁易购回收销售的二手手机进行购买。对于另外一部分无法再次销售的手机，苏宁易购会将这部分手机送到国家指定的拆解公司进行废物拆解。

针对平台上销售的手机被退回再次包装重新上架电商平台这种现象，张国刚表示，这种产品叫做退换货不良品，苏宁易购会将这部分产品交由同城帮，进行统一清理、配件重配等流程，放到二手频道去二次销售，但绝对不会回到正常的销售渠道中。“这些只要拆封就需要重新再包装，再入库，再认证。”张国刚说。“新品跟旧品是完全隔绝的，所以之前可能有平台说在平台上买了手机，出问题就是在不能物理隔绝等各种原因造成的。而苏宁易购完全是物理隔绝，完全两个链路，只要出来的东西就不能再进良品库了。”

行业风云变幻，但不要让手机回收变成单纯的生意

近年来，二手手机回收市场风云变幻，针对于近期热度比较高的京东收购爱回收问题，张国刚也发表了自己的一些看法，他表示，二手手机回收市场需要非常非常专业团队。第一要专业，第二要透明，第三要有责任心，一定要对合作，甚至直接对你有监管。它不仅仅是个交易，我们要对消费者负责。所有的消费者从我们购买的商品到服务，这里面我们也能理解到友商那边回收的布局。这种布局，因为只要你做二手的以旧换新的服务，就要把它做好。这是我们一直秉承的，在这方面属于整个布局。对我们来讲，大家都认识到了一个共同点，你要实现这个价值链要有相应的投资，这是我觉得一个企业对于消费者必须要做的事情。

针对于是否会采取京东这种收购方式继续扩张产品回收版图，陈媛补充道，其实它成立合资公司也好，还是我们用现在投资的模式也好，我觉得那个不是最重要的，最重要的环节是这个怎么能撬动更大的价值，对用户提供更大价值，效率更高、成本更低，或者整合资源，所以是不是真的启动合资公司，还是用苏宁投资的方式。这些不是最关键的，关键的是如何给用户创造更大价值。

“我们没有把它单纯当成一个生意。”张国刚说。

张国刚称：“媒体比较关注行业第一，第二，我觉得那是一个数字，一个结果。服务体验第一，用户满意度第一，这才是我们最关键的目标和标准。所以这是我们的标准，为什么说这个没有放在营销部门，而是放在客户服务部门，因为他们的服务最重要，首先第一是用户满意度，服务的这种体验是不是最好的。”

随着经济环境的变化，我们看到越来越多的人也感受到经济方面带来的压力，苏宁易购等电商平台主推的“以旧换新”方式无疑是消费者消费的一种新模式，这种模式既能让用户感受到宾至如归的消费体验，也能以最大限度的得到相应的优惠。无论是对于苏宁易购、手机品牌方还是消费者，这都是一种三赢的局面。