《黑镜》第五季：最受好评的一集，改编自现实

《黑镜》第五季上线了，不到一周，无论是豆瓣电影（截止到目前6.6分）还是IMDb（截止到目前7.1分），这一季《黑镜》成为了这个系列诞生8年以来，观众评分最低的一季，而在第五季的三集《黑镜》中，IMDb上综合评分最高的就是第二集《Smithereens》（碎片），8.1的分数甚至可以让它与前几季《黑镜》剧集媲美。

▲评分滑坡太严重|豆瓣电影截图

▲IMDb上的单集评分| IMDb截图

这并不只是矮子里拔将军，《碎片》这一集有着整个《黑镜》系列的「原教旨感」。从第一季BBC首创到后来成为Netflix自制内容，《黑镜》这个系列的「科技含量」越来越浓，但《碎片》并没有像前两季一样，给出一个科技概念，把人当作「试验品」，去检验一个社会性和威吓感兼具的想法，它回归了BBC时期的「以人为本，着重于科技对人的影响」。

《碎片》直接把故事拉到了……去年，2018年。

正在发生的故事

《碎片》一整集中，全然没有此前《黑镜》系列的科技奇观。主角开的是Uber一样的网约车，吃的是快餐店，他参加互助会，体验真实的性爱，冥想用的app不是语音助手而是真人在指导。女配角记不住社交网络的密码，敲打着Thinkpad键盘。没有任何黑科技，甚至主角和配角的手机都不是全面屏。节奏不快，略显无聊，但又夹杂着一丝期待。久违的《黑镜》观感。

起到决定性作用的剧情矛盾很快显露：男主角要绑架科技巨头的高管，要求和创始人对话。如果你把男主角换成「美国政府」、「欧盟政府」，「绑架」改为「要求」，这正是2018年发生过的历史。同样的，你能找到的「雷同」绝不止这一点，报纸提到了「全世界一半的人注册了碎片」，而在现实世界里，Facebook在2018年底月活跃用户数是23.2亿，换言之，「全世界近三分之一的人活跃在脸书」上。

▲这种信息还是刊发在报纸上的 |《碎片》截图￼

碎片的创始人在过着十天闭关的「科技排毒修行」，他身着轻便，在荒原某个山头极具现代感的玻璃房里冥想，这家科技、互联网、社交巨头的创始人，过着远离科技，拒绝网络，与人隔绝的闭关生活。他不是一个人。

在Facebook的剑桥分析丑闻爆发后，Salesforce的创始人、CEO Marc Benioff公开批评Facebook产品的「上瘾性」。不久后，这位管理着3万名员工的CEO把自己的iPhone和iPad快递寄去了夏威夷，随后一头扎进两周「不插电」的度假生活，并宣扬隔绝社交网络的益处。

在硅谷「习以为常」的行为|《碎片》截图

与「碎片」产品形态更相似的Twitter，其创始人兼CEO，「硅谷明星人物」Jack Dorsey也曾有过「苦行僧」版生活的相关报道。他一日一食，定期断食来「给自己身体排毒」。印象笔记前CEO Phil Libin在WhatsApp中还有个「硅谷大佬群」，定期举行2-8天的断食「仪式」。「冥想」、「断食」、「禅修」……这些概念并非硅谷原创，但却在硅谷发扬光大。在现实的生活里，在「太过真实」的《硅谷》美剧里，看似最有理性的科技从业者往往在行为和生活上更加反常，因此「碎片」创始人的「闭关排毒」并不是什么前卫的想象，它正是当下最典型的科技大佬范儿。

随着情节的推进，完整的故事也随之浮现出来。不是什么创始人争权夺利，也不是什么IT天才技术被盗，更不是什么新卢德分子搞的恐怖主义。只是男主角一次开车时玩手机，害死了未婚妻，而让他分神的只是社交网络上一张萌狗的照片。他不怨天怨地，最后只是怨自己，他要求和碎片创始人通话，也只是想让他们改进产品的设计。

呼应社交网络诞生后的一个梗「我刷猫刷了整整一天」|《碎片》截图￼

从影片20分钟起，男主角的车停摆在田野地里，直到结束也没有挪动一分，没有大场面的调度，没有华丽的镜头，只是手机，电脑，枪和人之间的「对话」，这是一集罕见的低调《黑镜》，所有的「惊悚」都埋藏在不经意的动作里。

英国警方在田野现场，男主角在封闭车厢，而碎片的高管们在办公室里轻敲键盘，就拿到了警察调查半天还没找全的男主角个人信息，甚至通过手机上的碎片应用的授权，在男主角挂电话后他们仍然可以「直播」听到车内的对话。「碎片」能查到他是谁，能看到他和什么人聊过什么，能看到他在刷什么，能听到他每时每分在说些什么，而「碎片」不过是一个他曾经离不开的社交应用。

一地碎片

《碎片》中处处都是「合情合理」的矛盾。男主角驾车逃亡，却因汽车故障被迫停下，他试图逃离现代科技的影响，却又被困在现代工业的产物下。在狭紧的车内空间里，在数辆警车包围下，在后座坐着一个没用的人质的情况下，他口中念着心中想的，却是冥想app指导的「平静方法」。碎片靠科技偷听着男主角在车内的动态，而男主角则靠碎片来获取着警方已知信息。￼

《碎片》没有给出一个黑科技脑洞，没有切入科技中令人不安的角度，不再如以往的《黑镜》，讽刺又警示着科技诱发出的人类阴暗面。男主角不仅不阴暗，他看起来十分纯良；高管们也不阴暗，她们没有站在资本家位置选择置实习生的生命不顾；创始人也亦无罪，他试图劝阻悲剧发生，向男主角袒露着自己面对庞然大物的无力，十分真诚。整个悲剧是男主角的一次偶然，但却是当今时代的一场必然。男主角被一个「碎片信息」分心，车窗被撞成碎片，他的生活也就成了一地碎片再也无法填和。

「我也控制不了」的创始人之愁|《碎片》截图

2017年饱受赞誉，改编自真实故事的美剧《追踪：炸弹客》中的故事原型Theodore Kaczynski和《碎片》男主角不同，他是彻彻底底的恐怖分子，他通过投放炸弹和威胁报刊来宣扬着自己反科技，反现代工业的理念。Kaczynski在他洋洋洒洒的35000字反科技宣言《工业社会及其未来》中写道：「想象一个酒鬼坐在一桶酒前，他开始对自己说，『适量饮酒对你没有坏处，他们说少量的葡萄酒甚至对你有好处！我只要喝一点酒就不会有什么害处』……永远不要忘记，拥有科技的人类就像拥有一桶酒的酒鬼。」

而在他被捕二十年后这部美剧「恰时诞生」。这部剧的执行制片人 Andrew Sodroski在接受采访中说道「我们现在与技术和社会的关系，让这份宣言在当下显得更加真实，这份宣言比智能手机提前20年出现，它已经告诉了我们，技术限制和定义了我们生活的方式，当你的手机亮起时，你回应它的方式。那件事是否愚蠢，有多重要，是否有人在你面前和你在交谈这些都无关紧要，你服从了你的手机。」

国内外评价都不错的《追踪：炸弹客》|豆瓣电影截图

《碎片》这一集不是什么「赛博朋克警示寓言」，它更像是你我周遭的，此时此刻在世界上另一个地方，真实发生在某个人身边的故事。这让它有了些人情味，因此它显得更具《黑镜》式的「惊悚」。它是镜子，反射的正是我们当下人类、社会和科技之间的关系。一个通知，一个下滑，一个走神，围绕着你我的日常，也造成了这整整一集的核心悲剧。它不再「高于现实」，它展示着难以逃离、令人上瘾却带有毁灭性的科技麻醉剂。这不再是我们熟悉的那个《黑镜》，那个动辄颠覆社会的科技生活的大负面。《碎片》讲述的，只是一段发生在当下的小沉沦。