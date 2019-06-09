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漫威粉丝终极大礼：所有漫威电影将重置4K高清版

2019-6-9 6:33:26来源：爱活网作者：penylo责编：远洋评论：

在最近一次采访中，漫威确认跨度长达10年的漫威电影宇宙，都将进行高清4K蓝光制作。这意味着，早期的漫威电影4K高清版，并且部分作品已经蓄势待发，又是一波花钱的节奏。

很快我们将会在市面上看到不仅仅有蓝光版光盘，还有容量更大的UltraHD版本，当然，价格也会更贵。

▲UltraHD光盘是所有版本里最贵的

目前迪士尼正在着手制作漫威电影宇宙早期作品的4K分辨率高清重置工作，其中包括《钢铁侠》系列三部曲，《雷神》第一部和第二部，最快会在未来数个月内发布。但目前仍然缺少《银河护卫队》、《蚁人》、《奇异博士》的高清重置版，修复工作还需要一段时间。

UltraHD 4K蓝光光盘由蓝光光盘协会BDA提出，标准包括3840×2160分辨率，为66GB双层光盘或者100GB三层光盘，支持Rec.2020广色域，HDR高动态范围，高帧数60fps等高规格，比在电影院看到更多帧数和更流畅的画面。与此同时，随着光盘容量的增加，制片方还会大方的装入更多拍摄花絮以及访谈内容，网络下载版未必能提供这么全面的内容。

最后，附上漫威电影宇宙目前已经高清4K化的蓝光盘列表：

《蚁人与黄蜂女》

《复仇者联盟》

《复仇者联盟：奥创纪元》

《复仇者联盟：无限战争》

《黑豹》

《美国队长：复仇者先锋》

《美国队长：冬日战士》

《美国队长：内战》

《惊奇队长》（本月开卖）

《银河护卫队2》

《绿巨人》

《蜘蛛侠：英雄归来》

《雷神：诸神黄昏》

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关键词：漫威

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