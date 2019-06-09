首个全塑料蜂巢被发现，蜜蜂竟会兼职回收旧塑料

现代社会到处都能看到塑料制品的影子，无论是塑料袋还是塑料包装都已经融入到我们生活的方方面面，它们在我们提供便利的同时，却有着常常被人忽视的危害。

泛滥的白色污染

现如今，塑料已经在世界各地的生态系统中堆积如山，白色污染已经不仅仅存在于海洋和湖泊。它对野生动物的危害也已经被广泛记录，许多鸟类、海龟甚至鲸鱼都因为误食塑料垃圾而丧命。近日研究人员甚至在马里亚纳海沟底部发现了塑料颗粒存在的证据。

人们也逐渐意识到白色污染的危害，开始从各个方面进行应对。比如减少塑料包装的使用，推行零浪费，采用可降解的材料，加大塑料制品的回收利用等等。在许多人的认知当中，回收利用是人类才能进行的事情，可事实并非如此，自然界的一些动物也在为此忙碌。

兼职回收的野生动物们

我们都知道人类做兼职，但你听说过做兼职的动物吗？有一些动物就在做着回收塑料垃圾的兼职工作。比如园丁鸟和寄居蟹，它们正在尽其所能对塑料进行回收利用。而根据2014年的一项研究，加拿大的野生蜜蜂也加入了回收塑料的兼职队伍，它们用塑料垃圾来筑巢。

当然，这些小昆虫回收的塑料还不足以帮助我们解决白色污染问题。尽管如此，它们对聚氨酯和聚乙烯的大量使用也间接说明了塑料污染已经变得多么普遍，以及一些野生动物是如何适应遍布塑料污染的生存环境的。

该研究的作者在《生态圈》杂志上写道：“塑料垃圾已经遍布全球。虽然我们已经发现了塑料污染给物种和生态系统带来的危害，但我们很少观察到物种对生存环境日益泛滥的塑料表现出这样的适应性，尤其是昆虫物种。”

用塑料筑巢的切叶蜂

研究人员发现，有两种切叶蜂在筑巢时都使用了塑料材料。每一种所带回的塑料都类似于它们通常使用的天然筑巢材料。切叶蜂不会像蜜蜂那样建立大型栖息地或储存蜂蜜，而是选择在地下洞穴、树洞或建筑物的裂缝中筑巢。

他们研究的蜜蜂之一就是紫花苜蓿切叶蜂，它们通常会咬下树叶和花朵来筑巢。但研究人员发现，切叶蜂的8个巢室中有3个含有聚乙烯塑料袋的碎片，平均每个巢室中有23%的叶子被塑料取代。研究人员报告说：“所有的碎片都是同样的光泽和稠度，因此可能来自同一个来源。”

阿根廷发现首个全塑料蜂巢

在2017年至2018年在阿根廷进行的另一项研究中，研究人员发现了一个完全由塑料构成的蜜蜂巢穴。这个有点不得了，因为它是世界上第一个已知的塑料蜂巢建筑，而且研究人员认为筑巢的蜜蜂就是上面提到的切叶蜂。

不幸的是，这个蜂巢或许并不那么健康。《新科学家》杂志描述称：其中的塑料包含了与一次性购物袋颜色一致的蓝色塑料薄条以及稍厚一些的白色条状塑料。在这个蜂巢中，一个巢室内的幼虫已经死亡，另一个是空的，还有一个巢室没有完成。或许有一只幼虫成年后离开留下了空的巢室。

它们也在使用密封剂

加拿大研究人员还对另一种蜜蜂Megachile campanulae进行了研究，这种蜜蜂是美洲本土的切叶蜂，它们通常会从树上收集树脂和汁液来筑巢。研究人员发现塑料碎片并不是它们筑巢的唯一材料。

除了天然的筑巢材料之外，研究人员发现该物种的7个巢室中有2个存在聚氨酯密封剂。这些密封胶在建筑物的外部很常见，但由于它们被巢穴中的天然树脂所包围。研究人员认为，这种蜜蜂可能只是偶然使用它们，而不是由于缺乏天然树脂的原因。

使用塑料筑巢的利与弊

研究表明，筑巢时使用塑料有优点也有缺点。例如，使用塑料筑巢的蜜蜂没有遭受任何寄生虫的侵害，这也与1970年的研究相一致。这些蜜蜂从未受到过寄生蜂的攻击，因为寄生蜂无法刺穿塑料薄膜。但由于塑料薄膜不透水，导致危险霉菌在巢穴内生长，多达90%的蜜蜂仍然会死亡。

研究人员指出，塑料袋不像树叶那样能够黏在一起而且很容易脱落。但是蜜蜂采取了一些措施来减少这种结构上的缺陷，比如只在巢室的末端使用塑料碎片，它们还真的是非常有建筑天赋。人造材料与天然材料的混合筑巢技术表明，使用塑料筑巢的行为或许并非因为它们有点傻。

切叶蜂使用塑料的确切原因尚不清楚，但随着不可降解材料在自然界的不断堆积，这种行为可能会变得越来越普遍。研究人员写道：“尽管它们可能是偶然收集到的，但在巢穴中使用塑料，可能反映出蜜蜂在由人类主导的环境中生存所必需的生态适应性。”

堆积成山的垃圾

谈到塑料垃圾，就不禁让人联想到前段时间在网上传的沸沸扬扬的韩国垃圾山燃烧事件。这座垃圾山是韩国最大的垃圾堆，从去年12月就开始燃烧，据说全部烧完要5年时间。这场大火也凸显出韩国面临的垃圾危机。

自去年1月1日中国禁止“洋垃圾”进口以来，英、美、韩等国家对中国的塑料垃圾出口严重下降，没有中国的帮助，垃圾他们只能自产自销了。一方面是我们国家变得强大起来，另一方面也是因为中国环保意识的提升，这些都是值得我们骄傲和自豪的。但另一方面我们也绝对不能忽视自己国家的垃圾问题。

塑料污染已经成为全世界需要严肃对待的问题。塑料污染不仅破坏环境，而且由于我们所处的生物链位置，塑料颗粒已经开始通过食物传递到我们人类体内。减少塑料污染与我们每个人都息息相关。我们都不愿意原本美丽、环保的家园被白色塑料充斥，也不愿意我们的健康被塑料损害。