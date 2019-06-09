G20财政部长达成共识，将对科技巨头征收数字税

北京时间6月9日上午消息，据路透社报道，G20财政部长已于周六达成共识，将制定相关法规以堵住Facebook等全球科技巨头为减少企业税所利用的漏洞。

一直以来，Facebook、谷歌、亚马逊以及其他大型科技公司备受批评，这是因为无论终端客户位于哪里，它们都会选择在税收低的国家兑现盈利，从而减少纳税。很多人认为这样的做法是违反公平原则的。

对于大型科技公司来说，新出台的法规意味着税收负担会加重，不过爱尔兰等国家也将难以凭借超低的企业税来吸引外商直接投资。

“在解决数字化问题带来的税收挑战上，我们欣喜于取得的进展，并赞同采用双支柱项目策略。”公报草案上说道，“我们会努力基于达成共识的解决方案，在2020年前提交最终报告。”

英国和法国一直以来都是大力倡导企业征税提案的国家。这些提案的重中之重在于，要让这些大型科技公司难以将盈利转移至低税管辖地区。

在此问题上，英法两国与美国产生了分歧。美国担心，在大力推进全球企业税收的问题上，美国互联网公司正在遭遇不公正的对待。

“美国非常担心法国和英国提议的两项企业税。”美国财政部部长史蒂文·努钦（Steven Mnuchin）在周六为期两天的G20财政部长会议上这样说道。

努钦后来表示，“似乎我们对于税收改革的目标达成了强烈的共识”。

“因此，我们需要在这次会议上达成共识，商议落实数字税的一些细节问题。“

在法国和英国财政部长表示新出台的税收规定并不会针对特定的公司后，努钦在全球税收问题座谈会上进行了发言。

大型互联网公司表示他们遵守税收规定，但在欧洲几乎没有缴纳税款，通常是通过爱尔兰、卢森堡等低税国家销售产品。

G20调整税收规定的讨论主要集中在两大支柱上，这对某些公司来说将带来双重打击。

第一支柱将划分企业商品或服务出售地点的征税权，即便该公司在该国并未设置任何实际办事处。

如果企业仍能找到方法在低税或离岸“避风港”来兑现盈利，那么相关国家可以基于第二支柱申请全球最低税率。

最终协议的达成依然是路漫漫其修远兮，因为各国对于数字业务的定义以及如何分配税收权存在争议。

“美国和英国对于第一支柱存在分歧。而七国集团（成员国包括美国、英国、德国、法国、日本、意大利和加拿大）对于第二支柱也存在争议。”一位出席G20会议的日本财政部官员说道。

据该官员透露，在下月举行的全球经济大国会议上，G7很有可能不会发布任何公报。不过，G20的不少财政部长在周六表示，他们需要尽快采取措施，以修正不公正的企业税，否则选民将产生负面情绪。

法国财政部长Bruno Le Maire在讨论中表示，“在一些企业将盈利转移至低税管辖区域并因此而不纳税时，我们无法向人民解释为什么他们反而需要纳税。”

美国政府过去也曾担心，欧盟的数字税将特别针对美国的科技巨头。

在听完法国财政部长以及英国财政部长的发言后，努钦在周六表示G20国家应当向各国的财政部发布指令，协商数字税落实的具体细节。