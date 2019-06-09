中消协：要选择优质电子显示产品，OLED屏整体上略胜一筹

6月9日消息，据中国消费者协会官网发布的消息，中消协于2019年上半年，在市场上选购了具有代表性的13款电子产品（其中5款手机、4款平板电脑和4款电视机），主要对不同材质的屏显进行比较试验，包括进行蓝光危害的测试，以及对儿童青少年视知觉影响的测评（本次比较试验不突出具体品牌的对比），为青少年及家长选用电子显示产品提供参考依据和指导。本次试验购买的测试样品经测试，蓝光危害值均在安全范围内，消费者不必担心。

据了解，本次比较试验邀请了9至15岁的少年儿童参与体验测评。利用闪光融合频率计、视功能检查仪、验光仪等仪器和设备，测试评价受试者使用样品完成游戏任务前后的视力变化情况，进行视知觉功能和眼视光学实验数据采集和主观感受调查，主客观评价相结合。

针对本次试验，中消协指出，青少年使用电子屏幕要有节制；本次比较试验对招募的21名学生进行筛选时发现，其中有5名学生的视觉调节力低于正常水平，个别学生出现了成瘾的一些表征。经进一步了解得知，这5名调节力低下的学生在日常生活中经常使用电子显示产品，且使用时间不受成人控制和约束。比较试验结果也显示，受试者在进行30分钟的游戏任务后，对11款测试样品在不同指标上出现了显著视疲劳等情况。13款样品中有2款手机、2款平板电脑和1款电视机样品等5款样品对使用者主观视疲劳的影响显著；2款手机、4款平板电脑和4款电视机样品等10款样品影响了使用者视知觉功能。因此，建议青少年每次连续使用电子显示屏幕时间不要超过30分钟。

同时，要选择优质电子显示产品；从本次比较试验结果看，显示屏的大小对使用者视力的影响没有明显的关系，更多是受到电子显示屏幕的材质、物理性能方面的影响。现有结果来看，OLED屏幕整体上略胜一筹。目前市场上销售的手机、平板电脑以及电视机产品的屏幕主要为OLED与LCD屏幕。LCD（液晶显示器）由于有背光层和液晶层的存在，较之OLED偏厚，作为高端显示屏，OLED的价格上也会略高于LCD。

中消协还称，建议购买时对产品进行试用；消费者在购买电子显示产品时，可以针对性的让青少年对电子显示产品相关功能做短时间试用，观察使用产品一段时间后眼睛的状态与反应，以便选择更舒适、更适合自己视力的产品，保证理性消费。此外，建议青少年更多的进行户外娱乐活动；用眼过度、用眼不卫生、缺乏体育锻炼和户外活动等因素也是近视产生的原因。