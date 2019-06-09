疑似王思聪发朋友圈骂孙宇晨，后者回应称靠爹的还敢骂靠自己的

孙宇晨这顿天价巴菲特午餐还没落下帷幕，昨日晚间，疑似王思聪在朋友圈转发一篇名为《孙宇晨巴菲特的餐桌上，全是“韭菜”》的文章并附上这不就是个傻逼的转发语。

随后，“不甘寂寞”的孙宇晨连两条发微博，先是“听说王思聪骂我”，随后转发该条微博并配文：“靠爹的还敢骂靠自己的,80后还敢骂90后,搞个直播就倒闭的敢骂还在创业的,谁给你的勇气,梁静茹吗”。并艾特了王思聪。

有网友在孙宇晨微博下方评论说王思聪不一定在骂他，孙宇晨转发了该微博并附上疑似王思聪朋友圈骂他傻逼的截图。

而针对孙宇晨在微博的询问晒图以及手动艾特，王思聪目前还没有在微博进行回应。

比特币拥护者孙宇晨VS比特币终结者王思聪，新仇加旧恨

7日晚间孙宇晨还在微博上发表了自己的观点称：“说实话，真把普通投资人当韭菜看的还是传统金融市场，无论是香港新经济还是美国中概股，大的小米，小的蔚来如涵，全是上市即破发，VC融资炒高估值把上市看做最后一棒，公开市场血流成河。反而币圈至少成功项目公开认购投资人都是赚钱的，多则千百倍，少则十几倍。波场至今投资人也有25倍回报。他重申：“这背后反应了传统金融市场与币圈对于普通投资人的认知差别，传统金融市场完全把普通投资人看做韭菜，VC封闭融资炒高估值，最后一棒送给韭菜接盘。而币圈持币者是生态核心，是共建者，是真正主人，成功的币都是社区极为强大的，而这就来自于持币者的强大凝聚力。一个是韭菜，一个是主人。

从以上观点言论能看出孙宇晨是比特币坚决的“信奉者”和“拥护者”。他认为这几年AB股架构非常流行，到公开市场韭菜认购的股份，即没有投票权，也没有分红权（新经济公司没有分红的）基本成了击鼓传花的空气股。这与币圈能参与投票，能参与节点奖励，能在生态中任意使用，能作为燃料，有非常大的区别。全球投资人最后都会醒悟，用脚投票！

据悉，这并非二人首次隔空互怼，早在5年前王思聪就在微博称比特币是“忽悠”，而孙宇晨也曾在一档脱口秀节目中评价王思聪“高帅是假的，只有富是真的。”

与众大佬借势捆绑，即使被群嘲也是波“好”营销

此外，孙宇晨在接受采访谈及被搜狗CEO王小川称是骗子一事时说：“我觉得我跟王小川不具有可比性，因为我的身份是创业者，王小川的本质还是打工者。”

今年年初，孙宇晨在朋友圈称：“新年与朋友翻起一张照片，2014年11月24日，我和王小川录制节目。我永远也忘不了他这打量骗子的眼神，他说我是骗子，肯定会失败，和我录节目是耻辱，最后甚至没法录下去。后来不到三年我公司就超过搜狗市值。人生中，瞧不起你的人对你的鞭策更加刻骨铭心。”

他还补充称，创业最终还是为了改变世界，也不是为了复仇，也不是为了证明他错我对，但这些刻骨铭心的耻辱与鞭策，又未尝不是奋斗的动力呢？更多的人将这一举动看作“碰瓷”。

在孙宇晨拍下巴菲特的午餐后，遭遇众大佬的群嘲。兴许是网友高涨的讨论，让王小川不满，6月4日下午，王小川发微博回应孙宇晨朋友圈有关“骗子、失败”的言论：什么叫成功？什么叫骗子？每个人有自己的定义。有的人以为是身价，有的人以为是市值。放到历史长河里，云淡风轻。用极致理性追求真理的科学家，用极致感性追求美的艺术家，以及用大爱对世界或民族做出的贡献的英雄，才能永垂不朽。

于是，孙宇晨抓住对方言论中提及的“市值”这一关键词做起了文章。孙宇晨在微博转发王小川的微博并配文称：其实对于往事，我也不过当做一种鞭策，早已进入了我没有敌人的状态。不过就正如科学家得有科学发现，艺术家得有作品，创业者产品与其市值也是对创业者的衡量。我们不如放下成见，再来一场三年之约，看看2022年6月之时，波场与搜狗市值孰高孰低？赌注一百个比特币。

孙宇晨和王小川的来回应战也引来了创投圈其他大佬的关注，金沙江创投朱啸虎直接转发微博并点赞称：赞小川！世界上有太多的东西比金钱重要。

熊猫资本合伙人李论也在朋友圈发文称，“孙宇晨强拍巴菲特，是把中国人的脸丢到国际上去了，无疑给全世界传达非常错误的信息，进一步丑化了中国人的价值观”。

小鹏汽车董事长何小鹏评论：“知耻而后勇本来是好事，但是不知耻而行骗招摇过市就搞笑了。”

繁星集团CEO刘洋更是直言孙宇晨是个智商、情商极高的骗子并劝解“各位记住了，如果你不是比他还厉害的骗子，不要买他的币。”

总之群嘲过后，孙宇晨一直霸占各大排行榜搜索热度，不晓得这位最懂PR的老板是否在暗自欢喜？这种热度一直持续到端午前，直到突然爆出志玲姐姐结婚的消息，一时间被全网刷屏，孙宇晨的热度自然是要削弱不少。所以这次和王思聪捆绑上，孙宇晨“三连跳”式的微博回应实在显得用力过猛，毕竟，王思聪本身也是热门话题人物，此次和他产生交集，冥冥中多少又带上了“别有用心”的营销色彩。

究竟是会作秀擅于怼天怼地的所谓“营销者”，还是有自己独立思辨能力90后中的“佼佼者”，我们无法判定。唯一可预知的是，在赢得这顿天价巴菲特午餐券后，即使遭遇群嘲与众说纷纭，孙宇晨的确更“广为人知”了。