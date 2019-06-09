华为就加拿大6月6日庭审媒体声明

飞象网讯 加拿大时间6月6日上午9：30（北京时间6月7日凌晨00：30）加拿大法院就孟晚舟案件中法律层面的技术问题进行了讨论。

对此，华为媒体事务副总裁Benjamin Howes代表华为做了简短的声明，以帮助各位更好的理解华为的立场。

以下文声明全文：

大家早上好。我是Benjamin Howes，现任华为媒体事务副总裁。

感谢各位对此案件的关注。今天我代表华为给大家做一个简短的声明，以帮助各位更好的理解华为的立场。出于对司法程序的尊重，我稍后不会回答问题。

第一，美国对孟女士的指控在加拿大法律下并不构成犯罪，引渡申请不符合加拿大《引渡法》的核心原则。

根据加拿大法律，如果被指控的行为在加拿大不构成犯罪，则不得引渡。美国对孟女士的指控是基于违反美国对伊朗实施的单边金融制裁，而加拿大目前并没有针对伊朗的金融制裁，因此银行的相关交易不存在违反加拿大法律的风险，从而不会导致银行遭受经济利益损失风险。

所以孟女士在美国被指控的行为在加拿大并不构成犯罪，孟女士应该被立即释放。

孟女士的律师也将于2020年1月份提交动议，反驳美方基于欺诈罪引渡孟女士的申请。

第二，美国政府提交的证据材料不充分，对孟女士的指控不能成立。

没有证据证明孟女士曾误导过任何金融机构，孟女士于2013年8月在香港向一家外国银行陈述的PPT也没有误导性。

银行人员完全了解相关问题的实际情况，对相关问题的判断不需要依赖孟女士的陈述。此外，银行完全了解Skycom在伊朗的业务和运营的性质，也了解华为与Skycom的关系。

孟女士及其律师在后续的听证会中将就此问题做进一步说明。

第三，加拿大的执法存在严重的程序滥用，孟女士的宪法权利被侵害。

孟女士及其律师认为，孟女士在机场被捕时的合法权利受到严重侵害。加拿大针对孟女士的执法行动是对美国和加拿大引渡程序的滥用，是披着引渡程序外衣非法搜集证据，迫害个人权利。

孟女士的律师将于2019年9月提交披露动议，要求获取更多孟女士于2018年12月1日在机场遭受的不公平待遇的记录。

最后，孟女士的律师认为，美国对华为的打压以及美国总统的相关言论也表明，此案件是政治和经济因素驱动，不是出于法治考虑。孟女士及其律师将以此提请法庭以程序滥用为由终止引渡程序。

华为坚决支持孟女士捍卫自己的合法权益，我们也相信加拿大司法系统能公正、高效地审理此案，作出有利于孟女士的判决。

谢谢大家！