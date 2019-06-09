《黑镜》第五季：评分最低的一集，和最迫近的现实

在IMDb上，《瑞秋、洁可和小艾希莉》（Rachel, Jack and Ashley Too，以下简称《瑞秋》）是目前所有《黑镜》剧集中评分最低的一集，只有6.2分。观众认为它剧情低幼，「就像是迪士尼频道制作的庸俗电影」，「明显是面向年轻女孩的冒险类型」，甚至「还有个美好结局」。编剧Charlie Brooker其实有过不少深刻的作品（《全民公敌》S3, Ep6；《你的全部人生经历》S1, Ep3），这就更让熟悉《黑镜》系列的观众们感到不解，Brooker为什么偏要砸自己的招牌？

包装在粉丝营救偶像的主线剧情下，《瑞秋》的确有讨好年轻受众的倾向，Brooker也表示这一集比典型的《黑镜》剧集更轻，更像是一场「闹剧」。至于为什么不再「深刻」，Brooker在RadioTimes的采访中作出了解释，「我们很清楚，有些剧集会让观众看得不高兴，他们会更喜欢虚无主义的悲观故事。如果我们一成不变，故事就会变得很容易被预测。」所以这一次，Brooker想给黑镜翻个面。

替代人格

《瑞秋》有两条故事线。首先是流行歌手Ashley O对自己「表演人格」的厌恶。在粉丝面前，她戴粉色假发，穿白色橡胶裙衣，唱不掺杂任何悲观成分的流行歌，兜售类似「只要坚信自己，你就会无所不能」的过度乐观。

▲Ashley O | Netflix

为了谋利，经纪人更是推出了以Ashley O为模版所制造的AI陪伴型人偶——Ashley Too（小艾希莉）。经纪人团队将Ashley O的整个意识复制并转移到人偶身上，但Ashley Too被「限制器」束缚，只能使用全部意识的4%。但只是这4%的微缩版人格，它就能做和Ashley O人设几乎一模一样的事。

▲Ashley Too | Netflix

在流媒体盛行的时代，现场表演成为了音乐产业中最赚钱的环节。但Ashley O的反抗让经纪人不得不变本加厉，「压缩」人格还不够，经纪人需要一个完全可替代Ashley O真身的虚拟副本Ashley Eternal。在发布会上，全息投影的虚拟偶像，栩栩如生，能实时更换服装，变换大小。它不会变老，不知疲倦，音调完美，还能同时在全球各地现身表演。就像它的名字一样，它是永恒的，完美到「让你放下那该死的手机」。

这一集集中讽刺了娱乐工业，从「压缩」到「取代」，偶像的真实人格似乎正在沦为不必要的东西。就像2013年的高分科幻片《未来学大会》所展现的那样，主角接受了形象扫描和数字化存储的合同，虽然作为数字化演员的生涯得到了永生，但她个人的演员生涯就此终结。更具讽刺意味的是，为了应市场需求推出10首歌曲，经纪人只能提取处于休克状态中的Ashley O脑中的音符。这些音符一经组合，全是狂躁的宣泄。接入新奇的设备后，经纪人将它们进行变奏、缓和、增加积极性。经过这一番处理后，发怒的梦变成了虚伪的励志。

自救

故事的另一条线，是粉丝Rachel。家庭成员关系疏离，加上在学校不受欢迎，Rachel将自己的所有心思都投注到Ashley O身上。她甚至渴望Ashley能给她24小时不间断的陪伴，于是向爸爸要来了Ashley Too。

这种娱乐工业用来谋利而制造出来的商品，也正在侵蚀青少年的心智。Rachel对人偶所说的话几乎到了「言听计从」的程度。由于听信了Ashley Too过度乐观的鼓励，Rachel最后在学校才艺表演中尴尬收场。

市场需要乐观，商人就兜售乐观，用乐观遮盖悲观，也就取消了真实。处在娱乐社会最下游的Rachel，对这一切照收不误，而Ashley O却是一个商业肆意捏造的产物。姐姐Jack的话点明了这一事实，「这东西就是毒药，就是商品。」

▲营救偶像| Netflix

随后人偶意外启动，「限制器」解除后，Ashley Too获得了完整的意识，并最终帮助两姐妹救出了被困的Ashley O。最后，这位流行巨星如愿以偿，在酒吧唱起了狂躁摇滚。

有意思的是，Ashley O最后唱的那首 Head Like A Hole，就是她之前的流行代表作 On A Roll 的蓝本。这和她的意识被按需编辑形成了一种互文。另外，Ashley O的演员麦莉·赛勒斯本人成名于迪士尼频道的青少年情景喜剧，后来因为狂野转型备受争议，这也是编剧启用麦莉·赛勒斯的主要原因。

复制意识这项科技落在经纪人手里，它是谋利的工具，被用于束缚Ashley O的灵魂和「指导」粉丝的灵魂。但同时，意识副本发起了营救行动，实现了「自救」。在这集显得轻松的警示片中，Brooker说的仍是「科技如何反噬社会」，但这次他补上了后半句，科技也能让人们实现自救。

迫近的现实

「如果要说《黑镜》中的哪一集会最先成真，那肯定是《瑞秋》。」Brooker笑着说。

虽然意识复制看起来有点遥远，但和剧集相关的AI和虚拟现实等技术在当下却已经走得很远。2016年成立的音乐制作公司Aiva Technologies，推出了能利用AI进行作曲的虚拟作曲家AIVA。这个作曲AI学习了3万首音乐作品，擅长创作古典音乐，还得到了法国作曲家协会（SACEM）的资格认证。而初音未来用机器合成的声音唱歌也快12年了。2012年，人们就开始用全息影像技术「复活」已故艺术家，在当年的Coachella音乐节上，说唱歌手2Pac成功复活，和同台歌手一起表演。

▲The Tupac Hologram | YouTube

Brooker所说的「最先成真」还有另外一个意思，那就是剧中所呈现的情节和现实是如此贴近。偶像被名利挟持，身不由己，在娱乐圈里屡见不鲜。他们只能永远是唱流行歌的Ashley O，不能按照自己的意愿成为「该死的莱昂纳德·科恩」。孤独的女孩只能让自己的情感投放到一个人偶身上，连在才艺表演上也是和偶像一模一样的打扮，那一刻她仿佛成了又一个Ashley Too。空洞的娱乐也正在将每一个大脑都雕刻成相同的形状。

▲又一个Ashley Too | Netflix