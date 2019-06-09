慈善午餐、比特币暴涨和币圈“联合收割机”

前不久比特币再次突破9000美元阶段性高位的消息，以及孙宇晨高调宣布以456.7888万美元拍下巴菲特慈善午餐的新闻，似乎又让币圈打了两剂“兴奋剂”。

尽管比特币价格随后有所回落，孙宇晨也被舆论质疑为“蹭热点”、借巴菲特炒作虚币，但都没有影响到币圈第二波“炒作潮”的到来。至少从社交媒体和一些新闻中，可以看到跃跃欲试的“币圈大佬”们，再次开始了新的宣贯活动。

“比特币涨价后，最近这一阵儿感觉虚拟币发币、投资的宣传也多了，好像回到了前年年底的光景。”有热心读者向懂懂笔记爆料称，已经近一年难觅踪影的虚拟币发币宣传，近来似乎有卷土重来之势，各种关于人生规划、财富积累的鸡汤充斥着朋友圈。

有人打趣说：“近期虚拟币的相关新闻热潮，让人感觉朋友圈的发币宣传，已经力压保险广告。”也有人质疑，这新一轮虚拟币高潮来临，还会有新“韭菜”入场吗？

带着同样的疑问，懂懂笔记再一次接触链圈、币圈的一些机构和团队，希望探究这些卷土重来的发币机构，将如何编制出更为高明的鸡汤与套路？

机构重燃“发币”激情

“6月5日的（新币）发布会临时取消了，需要等待官方另行通知。”

根据一位爆料人提供的联系办法和一则虚拟币发布会宣传信息，懂懂笔记联系上了这场发布会的负责人耿先生。听到是朋友介绍的来的，又有“投资意向”，耿先生也将目前发币的突发情况发信息告知懂懂笔记——他们即将举行的发布会已经临时取消了，“新的会议时间和地点您再等等我们的最新通知。”

“我们已经筹备两周了，原因不在于我们，主要酒店方说是有通知，要求叫停发币方面的发布会。”耿先生透露，他是这次发布会发币机构的合伙人之一。从2017年年中他和朋友创立了这家虚拟币机构至今，在链圈与币圈也是小有名气。而突然被场地提供方取消发布会，他表示自己是第一次遇到。

“我们最早基于以太坊的虚拟币是在2018年6月推出的，但一直没发布。”他告诉懂懂笔记，由于2018年年中不少虚拟币崩盘，部分发币的机构跑路，舆论对虚拟货币行业并不友好。而互联网上充斥着大量的“韭菜论”，让团队意识到，此时并非发行虚拟货币的最好时机，“我们去年的发布会就暂停实施了，想再等等机会。”

不过，暂停发币，团队却依旧需要生存。为此，耿先生与合伙人一直在链圈、币圈寻找一些能够勉强盈利的单子或者项目。“过去这一年多，团队一直在从事“链改”业务，帮助企业降低经营成本。”他强调，“链改”就是通过区块链技术帮助企业、机构上链经营，从而降低运营成本，提升整体效率。

当被问及“链改”业务是否有成效时，耿先生随后不置可否，只是反复强调国内企业的创新思维不足，很多“链改”项目的推进都阻力重重，“说到底，还是做虚拟货币更有效益。”

今年五月初，比特币一度暴涨突破8300美元，虚拟币市场又迎来新的“狂欢”。这让他与团队再次看到了“发展壮大”的希望，于是，拿出压了一年箱底儿的虚币白皮书，以及相关的宣传材料，他和团队再次筹备发布会，并给将要发布的虚币换上了新的名字。

“很多发币机构最近都在筹备新币发布会，竞争也比较激烈。”耿先生表示，不少发币机构都是借鉴国外的模式，利用毛衣战的话题，将新币包装成避险工具，“我们拼的是虚拟币的控盘能力，绝对会对投资者负责的。”

尽管发布会被临时叫停，他却再三向懂懂笔记保证，近期一定会再想办法重开发布会。“我们可能会在咖啡厅做小规模发布，也有可能以线上直播的方式，发布新的虚拟货币。”

显然，比特币连续大涨在国内又掀起了一轮发币“热潮”。尽管很多发币机构不再高调，却依旧希望通过发币割到新一轮新鲜“韭菜”，那么曾经的上套者仍会进场吗？为何同样陷入“狂欢”的，远不止是这些发币机构？

会议场所严控发布规模

“整个五月份，完全没休息过，在各大酒店疲于奔命搞这些发布会。”

从事金融会展策划的李惠娟（化名），刚刚完成一场40人左右的虚币发布会执行工作。她告诉懂懂笔记，近一个月来不少机构发币的热情高涨，短短两周时间，她带领同事已经策划并执行了六场发布会。

这几乎是过去一年以来“生意”最好的一个月。尽管发布会的执行涉及选址、布场、邀约等工作环节，所有团队成员忙得不可开交，但她们依旧感觉充实和开心。毕竟，一年前这个团队差点面临解散。

“我们2017年初就定位于区块链项目路演、虚拟货币发布会的策划执行，一开始很吃香的，活儿都就不过来。”李惠娟表示，当时因为定位精准，公司在华南的币圈里打下了不小的名气，营收也水涨船高。一场策划妥当、讲师和嘉宾到位的发布会，半天办下来收费想当高，几乎是传统活动、会展策划的两、三倍。一旦效果良好，机构甚至还会追加场次，那时候赚机构的钱真的很容易。

“但到了2018年3月份以后，不少虚拟币崩盘，区块链的话题也成了禁忌。”李惠娟表示，团队也在那个时候进入低谷，完全拿不到区块链、虚拟币的会务执行任务了。

为了生存，几位股东决定无论什么样的会务策划、执行工作都照做不误。此后一年时间，她带着同事承接过融资路演、保险产品宣讲会、纪念币发行说明会的策划，甚至涉猎食品饮料行业，参加了成都糖酒会部分商家的布展工作，只为了维持团队运营。

“完全想不到，五月初突然间区块链、虚拟币相关的发布会就多了起来。”李惠娟透露，与过去发布虚币的活动不同，今年的发布会规模普遍都偏小，大多都是30至50人的微型投资说明会，会场都要求严禁拍照摄影。

在前期接洽时，部分合作过的酒店、会议中心也迫于舆论压力，对发布会、发币活动提出了诸多限制，因此导致场地资源非常紧缺。有的虚拟币发布会他们只能在空间稍大一点的酒吧、咖啡厅举行，现场多少显得有些局促。

“6月中旬还排着三、四场发币说明会，形式挺好的。不管怎样，我们总算熬过来了。”李惠娟表示，不知道这一轮区块链热度再次暴涨能够持续多久，但是既然市场有需求，就要趁机会与发币机构一同趁热打铁。

或许，在经历了过去一年众多山寨币、空气币、传销币的崩盘、跑路后，很多人已经看清了币圈“割韭菜”的套路，币圈里面那些所谓大佬、ICO发起者、交易所、资本和小散形成的套路与怪圈已经彻底曝光。那么，新一轮发币热潮还能够割到新鲜“韭菜”吗？

老“韭”想割新“韭”

“本微信群仅限六月份参会的投资者分享经验，不允许发无关广告。”

在李惠娟和另外几位爆料读者的“推介”下，懂懂笔记以虚拟币参会投资个体的身份，加入了几个发布机构的官方会员群。其中李惠娟推荐的大群共有186位群友，她透露除了近50位群友是发布机构的“自己人”以外，其余都是真实用户。

入群后，懂懂笔记发现一位昵称为“阿布”的群友，一直表现得非常积极。他常在群里向其他群友宣讲区块链、虚拟币以及金融投资相关的最新信息，也会分享一些大佬的干货。为了更多了解虚拟币投资者的投资心态，懂懂笔记主动添加他为好友，并“请教”了不少问题。

“投资不能只想着赢，肯定也会输的，上一波虚拟币行情我就没把握好。”阿布告诉懂懂笔记，他的主业是经营一家五金商店，投资只是为了实现财富增值。2016年年初，他便开始涉足虚拟币投资，最早投资的便是比特币。

一开始阿布赚了一些钱，后来国内也有不少机构争相发币，在资本、操盘手的共同推动下，不少空气币、山寨币呈现出一股发行后价格就翻几番的“火爆景象”，这也吸引到阿布，开始投资一些机构发行的虚拟货币。然而，2018年好几家发币机构崩盘、跑路，给他造成了不小的损失。

“心里肯定要怨恨这些机构，但更怨的是自己没能见好就收。我如果在那几轮价格高位时能够下决心离场，不那么贪心，就不会损失几十万了。”阿布坦言，原本有赚钱的机会，只是由于自己贪心，没有战胜人性最明显的弱点。

尽管虚币有崩盘风险，但在阿布看来，这个领域依旧有回报率很高的投资标的。“只要不贪心就行，”所谓一夜暴富、资产翻番、财务自由，应该都能够实现。他坦言身边有不少赔钱的虚拟币投资者，最近和他一样都在挫折之后重新考虑投资虚币项目了。

“你看看咱群里，有多少投资者是之前没有赔过的？实际上新手也就十几个。”阿布表示，任何投资都有风险，风险的大小与收益成正比，没有风险的财富增值方式或许只有银行储蓄，“总有新人进场，就看你敢不敢搏一把。”

懂懂笔记在另外三个发币交流群中同样进行了小范围摸查，发现有不少群友都有过相关投资失败的经历，几个群里统计下来有超过40位群友在虚拟币投资上曾损失过不下十万元（人民币），最多的一位赔了近百万元。

“网上有教程说六七百元就能做ICO，我知道这些虚拟币很虚，但图的是操盘的感觉。”另一个投资群里的“资深”群友建哥（网名）对懂懂笔记表示，无论何种虚拟币都是虚无缥缈的，价值全靠机构的炒作，最终都会以“割韭菜”终结。但从开始发行到价格高点，依旧有许多机会能够让投资者（投机者）获利。他认为只要控制好自己的贪婪，在机构做空、崩盘甚至跑路前还是有机会能小赚一笔收益，“已经输怕了，但还是想找机会投资一下，毕竟回报太高了，机构也要赚钱的对吧？”

高投资回报，能一夜暴富，这些创富诱惑吸引着小散投资者不顾风险，前赴后继寻找“投机”虚拟货币的机会。其中，“老韭菜”不断总结着被割的失败经验，期盼着在新一轮发币“狂欢”中，能够割一轮新“韭菜”后再离场；而新玩家总认为，“赔钱”的厄运不会那么巧就落在自己的头上。

【结束语】

比特币的“无常”暴涨，短短时间内牵动了ICO发起者、交易所、资本力量、意见领袖和小散们的神经。回想一年多前币圈中的种种乱象，不难预测新一轮的发币潮将会继续觊觎普通人的智商税收割。

而在新一轮的狂欢中，即便有搜狗王小川对于“身价和市值”的冷静分析、熊猫资本合伙人李论对炒作行为的痛斥、繁星集团刘洋刘阳对买家的坦承忠告，甚至是王思聪直接在微博上的“叱骂”，可能都挡不住那些希望有心算无心，或者一门心思挣钱的虚币玩家们。

贪婪，终究是币圈的墓志铭！