苹果iOS 13新功能“Sign in with Apple”强制性登录引争议

当苹果宣布推出iOS 13新的「苹果登录」功能，受到了用户的热烈欢迎，因为这是一个将便利性与隐私相结合的功能。然而，苹果对这个功能的要求和建议正在引起人们的注意。

问题

我们使用很多App是都需要登录，此时平台方会提供第三方登录选项，国外的包括Google，Facebook或Twitter等，国内常见的则有QQ、微信以及通用的电子邮箱等。第三方登录方便了用户，省去了每接触一个新应用就要进行一次个人信息注册的步骤。但是，这其中不可避免的存在一些问题。

首先，用户要同意第三方平台会将你的个人电子邮件地址传递给开发人员，否则无法继续登录。

其次，平台本身会了解你正在使用的应用，不仅仅是一些敏感的应用程序，所有应用程序的聚合就能够告诉平台很多关于你的生活信息。而第三方平台往往利用这些信息进行商业活动，或者与自有数据技术结合，追踪并分析用户行为，最终把用户引向各类广告。这些做法不仅令用户困扰，也与苹果坚持的隐私保护原则相冲突。

苹果的解决方案：使用苹果登录

iOS 13中提供的「苹果登录」按钮旨在解决此问题。苹果提供与开发者共享或隐藏的用户电子邮件地址，如果你选择隐藏，苹果会为你创建一个一次性的电子邮件地址（仅用于该应用）并将其传递给开发者。App开发者发送到该地址的电子邮件将由苹果转发给用户。

而苹果承诺不会将这些信息传递给任何第三方。

对条款和条件的担忧

针对这项新功能，苹果为开发者引入了一个条件，并提出另一个建议。

条件是，如果App开发者提供任何其他第三方登录，则必须同时提供「苹果登录」选项。因此，如果开发者提供用谷歌、Facebook或Twitter 登录，他们别无选择，只能同时提供苹果的版本。

另外，路透社指出，苹果还有第二个要求。根据官方上周发布的设计指南，苹果将要求开发人员在iPhone和iPad应用中将新的「苹果登录」按钮放置在用其他第三方登录的按钮之上。

苹果建议开发者将其登录按钮放在竞争对手按钮之上，尽管这是其交互界面指南的一部分，不是通过App Store审查的正式要求。但许多开发商认为，迎合苹果是获得App过审的最可靠方法。

但这就涉及竞争公平性问题。就个人而言，作为一个用户，我们应该对此感到高兴，但是开发者们可能需要对自己的应用进行调整，更重要的是，正在面临反垄断调查的苹果这种做法，可能进一步刺激监管机构，给自己造成更大麻烦。