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美国航空公司：将波音737 MAX停飞时间延长至9月3日

2019-6-10 7:15:53来源：新浪科技作者：张宁责编：远洋评论：

美国航空集团公司（American Airlines Group Inc）周日表示，由于波音737 MAX飞机停飞，该公司将取消115个日常航班的计划延长至9月3日。

这家美国最大的航空公司此前曾表示，将取消8月19日之前的日常航班。在印度尼西亚和埃塞俄比亚发生两起致命坠机事故后，今年3月波音公司的这架飞机在全球范围内被停飞。

波音公司尚未完成认证试飞并正式向美国联邦航空管理局（FAA）提交软件升级和培训变更申请。

波音公司周日表示，它将继续“与全球监管机构合作，向他们提供必要的信息，以认证737 MAX的更新以及相关的培训和教育材料，并确保机队安全返回服务。”

这家全球最大的飞机制造商表示，它正在“与我们的航空客户合作，将他们的飞机保管在仓库中，一旦获准恢复商业运营，将提供‘入驻服务’式的支持。”

波音公司希望，软件升级和相关飞行员培训将增加层层保护措施，防止错误数据触发一个名为MCAS的系统进而导致空难再次发生。

FAA周日拒绝置评。FAA代理局长丹-埃尔韦尔（Dan Elwell）上个月对记者说，他没有解禁737 MAX的具体时间表。

今年3月，这架飞机在埃塞俄比亚航空公司发生致命坠机事故后停飞。就在几个月前，印尼狮航刚刚发生了类似的空难，造成346人死亡。

自那以来，此前急于购买这款省油、航程更长的飞机的全球航空公司纷纷取消航班，争相覆盖此前波音737 MAX客机的航线。

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关键词：波音737 MAX

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