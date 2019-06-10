自来水不能直接喝，用它洗的水果能直接吃吗

你是否也有过这样的疑问——自来水不能直接喝，脏的苹果不能直接吃，为什么用自来水洗过的苹果就可以直接吃了呢？实际上，这个问题看似是没有逻辑性错误的，但是一旦经过仔细的推敲也是不成立的。

对于这个问题，我们从三个方面来解释为什么用自来水洗过的水果可以直接食用且不会对身体造成健康影响。

自来水真的不能直接喝吗？

上图是我国关于生活饮用水的国家标准，它其中不仅规定了饮用水法定的量的限制，也规定了对集中式供水单位生产环节的法定行为规范。在生活饮用水国家标准中，对于水质的要求还是十分严格的。

可以从上面的表中看出，我国现在所执行的2006年修订的生活饮用水标准是十分严格的，不仅远远高于世界卫生组织（WHO）规定的标准，且和世界上其他发达国家相当甚至比发达国家的标准更高。

在理论上我国的自来水也是可以直接饮用的不会有任何问题，但是实际情况往往更为复杂。

自来水的输送

自来水输送到家中要经过城市的市政管网，给水管道在城市地下盘互交错，从自来水厂到用户端是要经过很长一段管网距离的。所以，首先最重要的一个问题就是水的年龄，通俗讲就是水在给水管网中停留的时间，当然是越新鲜越好。大家应该会有这样的生活经历，当我们家中某个水龙头不经常使用的情况下开启它，流出来的水是带有锈色的，这种水就是不新鲜的水了，需要放水一段时间再使用。

其次，水质问题也是十分重要的。往往自来水厂的出水端的水质是符合国家标准的，但是经过了漫长的市政管道，到用户端的时候水质一般是会下降的。市政管网的管道通常是使用期达几十年的，由于存在管道泄漏污染、腐蚀、沉降的现象，管道内壁的情况通常如下图所示。

还有一点，自来水厂制水的残留化学物。通常，自来水厂从水源地取水后是要经过混凝、沉淀、过滤、消毒这四种工艺的。其中混凝工艺需要用到混凝剂，消毒工艺需要用到氯气。所以，从我们家中水龙头流出来的水是有余氯的，虽然余氯也是有国家标准要求的，但是我们普通人也没有专业设备测量家中的自来水水质是否达标。

家中自来水的情况要比理论上更为复杂，因为影响水质的因素很多。所以建议大家不要喝生水，煮开了再喝。（像洗水果那样少量的生水，是不会有任何问题的。）

水果上的农药残留

一般情况下，水果上的农药残留是以分子、离子形式存在的。由于这些农药残留物是对人体有害的，所以这种情况下我们就要用自来水冲洗稀释。自来水是流动的，苹果上的农药残留物会随着流动的自来水被冲走。排除一些渗入水果内部的农药分子、离子，水果表皮上的农药残留会被全部冲走，取而代之的可能就是自来水中的一些有害物质，但是相较于农药残留物，自来水中的有害物质可以忽略不计。除此之外，在我们洗净水果后，将多余的自来水擦除，水果表皮上残留的有害物质就更少了！

所以说，用自来水洗净的水果，我们还是放心吃吧！