你为什么没有放弃QQ

“QQ的审美仿佛还停留在十年前。”

关于QQ最令人讨厌的地方，知乎里最简短的回答获得了最多的赞同。

过去几年，QQ似乎遇到了前所未有的挑战，一面是熟人社交市场被微信撼动，同时新社交产品不断瓜分细分市场，从核心到边缘都令其失色，另一面是QQ未能明晰的产品路径，在自我转型中，它深陷千万级用户接连流失的困境。

2019年微信取得的成绩被张小龙视为一座新里程碑，“这可能是国内历史上第一款APP有10亿DAU的数量级”。2011年，张小龙将微信推入公众视野，从QQ汲取到第一波新鲜血液后，扩张之路就一骑绝尘，很快便成为腾讯社交帝国里另一座无法撼动的堡垒。

但，“微信会取代QQ吗？”

腾讯在掠夺社交市场的同时，也一度误伤了自己，在社交领域，QQ衰落的论调已被人所接受。回望过去，QQ的崛起曾伴随着人人、天涯这些老兵的坍塌，当微信如日中天时，人们不禁再次看向腾讯，腾讯如何能将两张王牌都打得更为漂亮，又或者不可避免地陷入一方逐渐式微甚至衰落的局面？

事实上，在QQ逐步交出中国社交产品第一把交椅的过程中，它与微信的道路就开始截然不同了。QQ定位为年轻化的娱乐社交，微信则在成年人的世界里驰骋。

上个季度QQ的用户增长成为腾讯财报的一大亮点。腾讯财报显示，QQ的月活跃用户环比增长超过了微信：截止2019年3月31日QQ的月活跃用户达到8.23亿；更令人惊讶的是，QQ空间的智能终端月活跃用户从5.324亿增长到了5.719亿，增长了接近4000万；2019年初QQ也推出了小程序及扩列等功能，QQ看点的日活用户已经突破1亿大关，95后的比重已经达到了7成。

“上个世纪的微信，界面、表情那么土，谁用？”00后的中学女孩宋文郁没有办法想象，缺失了卡片背景、厘米秀、变声器的微信，自己周围会有谁去使用。某一刻，00后的质疑将两代人置于对立面，却也准确道出了背后QQ的战略定位——“更年轻”的世界。

但同时同为00后的雷冰冰，已经意识到微信是她世界中的另一面，“用微信和爸爸聊天，用QQ和对象聊天”，这种介乎于成年与未成年的边界感渐渐变得清晰起来。

5月5日，在腾讯发布的《00后在QQ：2019 00后用户社交行为数据报告》中，20岁的腾讯QQ，迎来了20岁以下的新贵——在月活8亿，共同在线人数近3亿的QQ里，20岁及以下用户增长达到16%，互联网千万新生的心脏一齐跳动，为QQ注入强大的生命力。

人们对QQ的情感复杂而矛盾，喜恶背后，是中国的社交迁徙，在人群中划出的一道无形天堑。年龄成长的不可逆转，似乎也成为了QQ用户新旧交替的必然。

然而，当我们准备下定结论，以“铁打的QQ，流水的用户”作为标题时，一批70后、80后的QQ深度使用者意外出现在采访对象之中，当关于QQ的逃离与回归，从00后横跨至70后时，这个故事又变得有趣起来。

一、宋文郁：00后、中学女孩、卸载QQ的一瞬间，我知道我成了一个好学生

文郁住读在学校，她从未想过自己会卸载QQ，直到班主任伸手绕过窗边铁栏，摊开在面前，冷冰冰地看向自己。

“毛骨悚然”，回忆起那次经历，她如此形容。在自习课上，不少人会像文郁一样偷玩几次手机，这并不是一件奇事，但被老师抓到必然是一件憾事，“难过好几天，挨骂、写检讨，最重要的是不能聊天了。”

“我的弟弟妹妹会有智能手表，只和家长联系”，但像文郁这样的中学女孩，聊天对象显然不止于此，“在QQ上，会和喜欢的男生聊天，或者和闺蜜聊喜欢的男生，偶尔还会看一看TFboys的最新动态”，尽管使用手机的时常被大人牢牢限制，但青春的骚动永远有处可放，管制背后，是千元机在校园市场的爆红。与此同时，对于住校生，尤其是像文郁一样成绩不算差的同学，手机的使用常常是默许。

在文郁眼里，微信既没有好看的表情包、有趣的QQ看点，也没法使用变声软件，更重要的是没有多少同龄人社群，于是承载与家长保持沟通，汇报学习成绩功能的微信，理所当然成为了他们后的“官方渠道”。

“被班主任看到QQ聊天记录我就完了”，在上交手机的一瞬间，文郁意识到，自己QQ里长达几个月的聊天记录，可能会被一览无余地展现在班主任眼前，在递出手机的惶恐与犹豫之间，她悄悄地指纹解锁，长按APP，卸载，确认。

“卸载QQ的一瞬间，我知道我成了一个好学生，虽然犯了错。”，在微信上，是她每日的学习汇报，父母重复的叮嘱，还有一些机械的模范回应，即使在假期，大多也关于外出行程、时间，这种记录就像是完美人格，毫无纰漏。

没过几天，写完保证书的文郁拿回了手机，被班主任告知：不要再把手机带到教室里。

文郁重新安装完QQ，一切记录都还在。

二、雷冰冰：00后、中专生、用微信和爸爸聊天，用QQ和对象聊天

本应该上高中的冰冰，因为学习成绩不理想，被家里安排去了一所中专，学习客运相关专业。目前在她的世界里，QQ和微信的出现时间基本平衡。

这两款社交产品对她来说，也都是聊天。不再沉迷于发空间状态，也不再沉迷于玩游戏，冰冰用微信来和爸爸聊天，用QQ来和男朋友聊天，虽然身边朋友都还在用QQ，但是很多还在读高中的同学是没有使用手机的自由的。

冰冰的学校并不限制学生，这使得她能够更为自由地用手机，和家人及男朋友保持联络。问及她微信和QQ哪个比较好用时，她说微信好用，QQ就是表情包多。另外，微信还有各种支付转账功能，爸爸也通过微信给她打钱。

在冰冰的认知里，微信意味着转账、亲人，QQ意味着最开始的一帮小伙伴还有男朋友。

三、罗裕民：95后、大二男生、用微信并不是因为微信好用，只是因为身边没有人用QQ了

从云南到北京上大学，裕民使用微信的频率越来越高，但作为被QQ引进门的“互联网原住民”，在微信上的体验并说不上太好，“被一个不太熟络的好友拉进一个不明所以的群，我退了他又拉，退了他又拉，于是，我就把这个疯狂的好友删除了。”

“现在用QQ基本用来看空间，但是发空间的人逐渐变少了，很多还和微信重复”，回想起中学小学时代，裕民觉得QQ在熟人社交以外，还拥有陌生人社交的属性，“最开始，会按照条件搜索，12-16岁，女生，然后看头像、签名，添加好友。”

有趣的是，如今在“00后处Q友”的千人社交大群里，女生的人数与主动性都要超过男生，这与成年人的社交生态恰恰相反。

然而伴随着成长成年，个人隐私意识崛起，在熟人社交迁移到微信的过程中，QQ的陌生人社交功能，对于“18岁+”的群体几乎是关闭了，裕民清晰地感受到，“相比过去大家积极主动地互加好友，现在，陌生人的主动，可能更多时候被视为骚扰。”

目前，裕民还会和舍友、以及高中同学在群里聊天八卦，拉扯日常，而大学同学的沟通主要就是微信了，他补充道，“如果要和陌生人聊天，微信QQ都不再适合，你可能要在Soul、探探这类新社交应用上，才能找到同龄人。”

四、陈童：95年、大四女生、QQ的意义在于工具性

陈童是第一批逃离QQ，也是最早使用微信的95后，她把当时的自己，比作受鄙视链影响的中二青年，“单纯是因为QQ企鹅过于大众，当时就觉得十分庸俗，而微信相比就比较小众。”但2015年，当她步入大学后，QQ作为一个“工具”，使用频率又多了起来。

2011年，陈童拥有了属于自己的第一部手机，2011年，也是中国智能手机销量兴盛元年，而微信作为移动端时代的社交产品，也恰好诞生与同年，这些契机将她拉入微信社交圈，意外跳过了QQ交友的时代潮流，“在那时校园有家校通传递讯息，而我只有在假期才有机会打开电脑登陆QQ。”

在QQ盛行的年代，她因为学业被隔离在互联网门外，以至于对QQ没有什么太多的了解，也没有多余的情感，当同龄人用微信越来越多时，她却又用起了QQ，尽管目的被动而单一，“基本就是用来专门接受班群消息，而且，我至今也不清楚QQ会员有什么用。”

如今，看到弟弟妹妹几乎都是QQ的忠实用户，她有自己的看法，“我想小孩子追求的是不同于大多数“大人”，现在他们的父辈用的大多是微信，而在微信里的成年世界外，小孩子自然会寻找其他不被监视的领土，QQ可能就是那块领土了。”

当QQ发布销号功能时，陈童没有太多感慨，对她来说QQ的意义在于其“工具性”价值，只要用生活、工作需要就会一直用下去，她补充道，“如果有一天，没有感觉到QQ‘被需要’，就会卸载了。”

五、高海鸣：95后、工作三年、微信用来工作，QQ更纯粹一些

毕业三年来，高海鸣一直在北京的互联网公司工作，繁忙的工作让他几乎无暇顾及线下社交活动，大多数时候，他会使用微信和朋友、家人聊聊天。尽管作为最常使用的社交软件，刘鸣却很少发朋友圈，“微信主要还是用来工作，应付上级，不敢也不太愿意发朋友圈。”

在高海鸣眼里，QQ更能成为一种生活方式，尽管新出的功能他不再关注，但QQ对于他而言，确实承载了更多的回忆与情感。

“QQ可以不用，但必须有”，在上一家咨询公司工作室，高海鸣就习惯了用qq群分享资料，用微信群对接任务的工作方式——飞快地找到文件和及时收到通知可能是和吃饭一样重要的事情。但当他加入新公司后，钉钉取代了QQ原有的功能，于是，使用QQ的频率慢慢变得只手可数，“我还用使用QQ或许是因为相比于微信，QQ上因工作结识的朋友要少很多，这更纯粹。”

高海鸣将使用QQ的原因归结为出于某种情怀，他比喻道“就像前辈谈起过去的人人网”，但他又不确定地顿了顿，“以后也说不定会是什么。”

六、赵小悦：90后、互联网从业者、对QQ空间很有感情

在上家公司工作时频繁使用QQ的赵小悦，跳槽之后使用QQ的频率明显下降了。之前每天都会用，现在只会一周看一两次了。而看QQ的目的是去看QQ空间里老朋友更新的新信息，也没有什么人在QQ上聊天。

赵小悦胆子不大，即便是在成年后，使用QQ加入找对象群，遇到了一个小哥哥坚持了两三周每天发早安俩字，她就删掉了对方，她说“因为完全不认识，不太能聊起来，虽然因为想脱单踏出加群的第一步，但其实对这种方式警惕心很强”。

回忆起第一次用QQ的场景，赵小悦说那时候自己还是初中，看过别人用QQ异地聊天，觉得太神奇了，恨不得替别人打几个字那种。然后大概初二有了自己的QQ吧，会用qq空间和小伙伴保持彼此关注。:所以对空间很有感情。

“QQ空间的意义是什么呢，对你来说?””旧日时光，或者一个老朋友，那种吧”

赵小悦表示自己不会特意去注销，不过有可能有一天不再用了，近10年感觉还会用，以后可能大家都不用了。“如果没有认识的人在QQ有动作，我也就不会用啦。”

七、张敏：80后、体制内工作、因为工作每天需要登录QQ

作为体制内工作人员，分享文件及发布通知还处在一种严肃而流程化的状态，一个群全员被禁言发通知，另一个群则是各处室联络员的小圈子。张敏因为工作需要每天登录QQ，并且主要是用电脑登录。

在QQ的世界里只剩下了工作，微信才是她与家人朋友聊天的工具。时间追溯到2001年,当时还在上大学的张敏,因为要跟高中同学聊天所以注册了QQ，经历了用QQ和暧昧男生聊天、用QQ偷菜、开放空间又锁上空间的整个青春，QQ似乎成为了她青春记忆中的一部分。

因为大学宿舍网不好，一下课就和朋友相约去网吧玩儿劲舞团的日子一去不复返，只剩下了那些很偶尔还在QQ和微信同步更新状态的痕迹，这似乎是QQ给她的过去留下的一些可采集的信息。“那些暧昧的男生留在QQ了，所以永远不注销。”张敏已经有了一个8岁的儿子。她的儿子却早早用上了微信，张敏表示儿子和儿子的同学几乎都没有用QQ的，基本都是用微信，这些孩子没有自己的手机也有自己的手表，可以方便地使用微信。

八、老李：70后、心理咨询师助手、每天用QQ的时间比微信长

两把椅子，一个温馨的咨询室，一杯干净的水，温度舒适。

在大多人的想象中或者英美剧的场景里，心理咨询室就应该是以上的样子，但对于线上心理咨询行业，网络建造了“房间”，QQ才是“窗口”。

“微信现在显得更大众化一些。我们这边来访者都用QQ的。即使以前用的少，为了咨询交流，也还是要用起来的。”老李认为，用QQ可以更方便地交流、分享资料，QQ是社交生活的一部分。互联网的发展打破了地域与资源的限制，越来越多的人学会向专业人士求助，“我们文字交流都是用QQ平台，咨询则是使用ZOOM视频，这样的工作已经持续好多年了。”

身为超级会员的老李在建立自己的工作群组之外，还加入了六七十个QQ群，绝大部分都与心理学相关，至于心理学以外的群，他几乎没有关注过。

“微信都很少打开，即使有群，基本也没有使用，除非和家人同学联系。”他的微信好友也只有200人不到。老李表示自己更喜欢QQ，作为一名全职线上工作者，他很享受在QQ里工作的状态，在QQ上，他接待过成千上万的心理咨询者，这些来访者跨越每个年龄阶层，老李说，“不用上下班奔波之苦，交流很方便。”

关于心理的抚慰，在QQ中永远不会停止。

QQ的功能一年年更新，核心用户一次次迭代，但QQ似乎永远年轻。

作为社交软件，其连接人的本质从未该曾改变，越来越多的90后因为QQ越来越臃肿而逃往更简洁的微信或TIM，但中国互联网浪潮三十年，在“在线沟通”这件事上，没有人比QQ做得更为极致。

当“less is more（少即是多）”成为主流，张小龙携带着微信在追求效率的道路上一路狂奔之时，QQ反其道而行之，它打破工具型社交平台的天花板，把战力从点对点的社交战场上撤离，将场景化娱乐化的社交作为新的发力方向。

于是当张小龙说出，“微信从来不做节日运营或者logo的变化，本质上是因为微信一直在遵循一种好的设计原则”时，QQ与微信的这种“克制”开始截然相反，它的尝试“放肆”得多，像QQ看点、卡片背景，厘米秀、兴趣部落，一切都始于而不止于沟通工具，集成内容社交，娱乐平台，生活服务各个板块的功能，二十岁的QQ依然不断探索着新生代的诉求。

《00后在QQ：2019 00后用户社交行为数据报告》描摹出一个相异的世界：晚上10点，当80、90后的夜生活才伊始，00后的在线人数却从高峰开始断崖式下跌，一边在深夜畅聊，另一边已然在准备入睡；当收入不断增长的工薪族逐步取消QQ各种功能的“自动续费”时，在QQ会员等付费项目上，00后却已经占据半壁江山。

如今，QQ的定位愈发清晰瞄向更年轻的一代，除了职业的特殊性要求，对于“大孩子们”而言，与QQ的“断舍离”便来的十分自然，既不决绝，也不拖沓。

社交产品十年换人一圈，在受众不断细分、个性化需求被产品充分满足的时代，十年时间，“大孩子们”真的要懂了歌词。

“成千上万个门口，总有一个人要先走”，对于QQ，年少的你先走。

或许在9012年，那些未来与“QQ”类似的古老软件真的依然存在，它鹤发童颜，只是不再为长大的你而存在。