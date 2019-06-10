微软展示流媒体游戏服务Project xCloud，与谷歌竞争

北京时间6月10日早间消息，据美国财经媒体CNBC报道，就在谷歌公布了有关Stadia的最新细节几天后，微软在E3 2019游戏展上展示了云流媒体服务Project xCloud。这表明“云游戏战”即将升温。

Project xCloud最初于去年10月宣布，它将允许用户将整个Xbox One库（包括Xbox Game Pass游戏）通过流媒体方式传输到移动设备。该服务基本上相当于让用户将Xbox One变成他们自己的“免费个人xCloud服务器。”Xbox负责人菲尔·斯宾瑟（Phil Spencer）说。

“无论你是使用我们数据中心里的主机，还是使用家中的主机，你今年10月都可以使用我们的混合游戏云随时随地玩游戏，”斯宾瑟说。“无论你在哪里玩，都完全由你来你选择，由你来决定。”

此次发布是微软探索云游戏领域雄心壮志的一部分。去年年初，这家大型科技巨头收购了创业公司PlayFab，该公司专门为开发人员提供基于云端的游戏工具。

亚马逊也计划推出自己的游戏服务，但自去年1月以来，就再也没有出现过关于其进入流媒体游戏领域的最新细节。

由于Project xCloud允许用户从通过自己的游戏主机获取流媒体内容，斯宾瑟还透露了Xbox的下一代主机。微软在这场发布会前使用一系列推文来吸引外界对这个名为Project Scarlet项目的关注，预计它将成为Xbox迄今为止最强大的主机，而微软也将与Advanced Micro Devices合作为其开发处理器。

“当我们谈论自由玩游戏、Xbox和云计算时，流媒体游戏、Project Scarlet及其所有功能和所有性能是我们未来在主机领域的基础，也是我们未来在云端的基础。”斯宾瑟。

微软还透露，Project Scarlet将在下一个假日季推出，届时一同推出的还有Xbox《Halo》系列的新游戏《Halo Infinite》。此外还将推出另外60款游戏，其中包括其他备受期待的游戏，如《Gears of War》的第五部分和《Cyberpunk 2077》。

微软游戏部门还针对PC推出了Xbox Game Pass，使得微软于2017年推出的这款订阅服务可以面向PC游戏玩家提供。该服务于周日开放测试版，包含100多款PC游戏，包括Xbox的《Halo：The Master Chief Collection》，定价为每月9.99美元。