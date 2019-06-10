广投集团拟35亿元入股网宿科技，持股12%成最大股东

6月10日，网宿科技近日发布公告，公司股东陈宝珍及刘成彦与广西投资集团有限公司签署了《股份转让框架协议》，拟转让股份数合计为总股本的12%，转让价格为12元，合计交易金额总计35.03亿元。

若本次交易顺利实施，广投集团将持有网宿科技12%股份，成为第一大股东，可能取得网宿科技的控制权。

根据《框架协议》，陈宝珍拟向广投集团转让其直接持有的公司252,284,270股无限售条件的股份，占公司总股本10.37%；刘成彦拟向广投集团转让其持有的公司39,664,964股无限售条件的股份，占公司总股本的1.63%。

根据《框架协议》，若本次股份转让完成后，1）广投集团持有公司股份数量占公司总股本的12%；2）通过本次交易，广投集团提名的董事将在公司董事会中占半数以上（不含半数）席位。另外，在广投集团持有标的公司股份不低于12%（含12%）的前提下（被动稀释导致低于12%的情况除外），转让方承诺不再谋求公司的控制权，并协助广投集团维护对公司的控制权，同时不协助第三方谋求公司的控制权。因此，若本次股份转让能得以实施，且广投集团提名当选的董事在公司董事会中占半数以上（不含半数）席位，广投集团将成为公司第一大股东，可能取得公司的控制权。

公告表示，在“一带一路”建设中，广西具有地缘、人缘、文缘等多方面的优势。广投集团是广西壮族自治区重要的投融资主体和国有资产经营实体。若本次交易顺利实施，网宿科技可以与广投集团资源、优势互补，推进其在广西区内、粤港澳大湾区和“一带一路”（东盟地区）的业务开拓及参与中国-东盟数字信息港和数字广西的建设，促进公司业务更好地融入“一带一路”、粤港澳大湾区国家重大战略，进一步推进公司全球化战略实施。