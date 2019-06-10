美国又不登月了？特朗普最新推特引发混乱猜测

北京时间6月10日消息，这两天，估计NASA（美国国家航空航天局）的领导层和美国政府的高层官员都在头疼不已。原因很简单，他们估计都快被特朗普弄晕了。

▲“月球门户”空间站想象图

6月7号这天，美国“推特治国”的总统特朗普突然发了一条推特，其内容让致力于让美国在2020年代重返月球并建立月球基地的NASA和其他部门的官员们大吃一惊：他们的总统好像要变卦了。

这真实让人尴尬，要知道，命令NASA快马加鞭夜以继日赶工，以便让美国抢先重返月球的人，正是特朗普本人——他在2017年12月份以总统身份签署了“航天政策指令1号”（SPD-1），并在随后大幅增加了NASA的预算，摆出一副要雄心勃勃大干一场的架势。

但是这一次，总统说的话，却似乎有点变了味道。特朗普在推特中写道：“看看我们花掉的那些钱，NASA不应该再说什么去月球了——那里我们50年前就去过了。他们应该做一些比这大得多的事，比如火星（月球只是其中一部分），国防还有科技！”

2017年的“航天政策指令1号”要求NASA在月球表面以及月球轨道上建立起可持续的长期存在，并借助在此过程中积累的经验和技术，最终实现飞向火星的终极目标。因此，总统最后那句有点让人感到困惑的话——说月球是火星的一部分，大概指的就是在“航天政策指令1号”中提到的相关规划。

美国宇航局此前已经确定了一项名为“阿特弥斯”（Artemis）的计划，其主要目标包括建设一座名为“月球门户”（Gateway）的，环绕月球轨道运行的深空空间站，并计划在2020年代末（可能是2028年），将宇航员送上月球表面。如果实现，这将是50年前阿波罗计划时代之后，人类的首次重返月球。但是最近，这一时间表被美国政府大大提前了：就在今年3月份，美国副总统迈克·彭斯要求NASA必须确保在2024年就实现宇航员重返月球，一下子压缩了4年的时间，一时间让NASA压力骤增。

就在上个月，特朗普还曾提议给美国宇航局2020年度预算再额外增加16亿美元，从而帮助NASA达成这项艰巨任务。

按照规划，2024年美国宇航局的载人登月着陆地将靠近月球南极附近，在那里撞击坑底部的永久阴影区，埋藏着大量水冰物质，可以为宇航员和未来的月球基地使用。在首次登月任务的宇航员中，还将包括至少一名女性。到目前为止，在“阿波罗”计划期间曾经踏上月球表面的12名地球人中，没有一名女性，12人全都是男人。

目前除了特朗普自己，外界，甚至美国政府内部很多人都还搞不清楚这条莫名其妙的推特究竟是什么意思，是否代表了美国政府高层对于NASA总体目标和规划的重大改变？这样的语焉不详引发了很多不满，一些美国航天界人士和爱好者纷纷呼吁总统出面解释清楚自己的本意究竟为何？

美国著名的天文科普节目主持人，人称“科学小子”（Science Guy）的比尔·奈（Bill Nye）在自己的推特上发言表示：“载人航天项目的成功有赖于国家政策的清晰和连贯性。白宫需要明确自己的政策，如此，NASA方能实现伟大的科学和探索目标。”