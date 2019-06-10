北京时间6月10日消息，据国外媒体报道，你也许看到过狗狗对你“笑”的样子：嘴巴张开，嘴唇向后咧着，舌头伸在外面，看上去的确是个灿烂的笑容。但事实真的是这样吗？狗也会像人类一样、用这个表情表达自己的快乐和满足吗？

换句话说，狗狗真的会冲我们笑吗？

这个问题的答案扎根于我们超过3万年的养狗历史中。由于有这样一段历史，人类与狗狗之间形成了一种独特的联结，也使狗在有关沟通交流的研究中成为了非常有用的研究对象，研究狗为我们提供了一种非常独特的、考察不同物种之间社会交流的机会。

大多数这样的研究都凸显了人类与狗之间交流纽带的独特性。例如，研究人员发现，狗能够领会人类的凝视，还会以鲜有动物能做到的方式运用眼神接触。

在一篇研究中，研究人员让狼和狗完成一个看似不可能的任务：打开容器，获得里面装的肉，并测试它们对这一任务做出的反应。研究人员发现，狼一旦意识到自己打不开这个容器，就会走开；但狗却会转过身，用满怀渴望的眼神长时间盯着人类，说明狗知道人类会帮助它们完成任务。

另一项研究发现，狗和人类在凝视对方时，体内的催产素水平都会上升，而催产素是一种与社会联系有关的激素。更有意思的是，狗一旦闻到了催产素的气味，便会盯着人类看上更久。

仔细想想，相互凝视其实是合作的根本机制，对于狗这样不会说话的动物而言尤其如此，这一特征是在人类驯养狗的过程中逐渐驯化出来的，会盯着人类看的狗往往更容易配合人类、也更容易训练。因此，也许这是这些无意或刻意中做出的选择导致了我们如今见到的种种行为。

无论如何，有一点很清楚：眼神接触是狗有意收集信息和交流沟通的重要途径。

但狗狗脸上的表情究竟是怎么回事呢？这些表情和人类有什么关系吗？狗真的会用这些表情与人类交流吗？

这个问题很有意思，你一定见过眉弓内侧向上抬起形成的“无辜狗狗眼”~

为此，科学家利用“面部动作解码系统”（FACS）测量流浪狗收容所中的狗狗与人类互动时、微小的面部动作，随后，研究人员又对这些狗狗被人收养的时间进行了持续追踪，结果发现，“狗露出这种面部动作（狗狗眼）的次数越多，找到新家的速度就越快，而研究人员分析的其它行为均没有这种效果。

接下来，科学家还想弄清这种行为是否“有意为之”。狗是否明白、或者逐渐意识到，如果它们做了这个动作，人类就会为它们做些什么？因此设计了另一项实验，让狗狗们与一些人类接触，其中有些人会给它们食物，有些人则不会。如果狗知道这种无辜表情的力量，就会跟随那些可能给它们食物的人，以期获得食物。

但是……它们并没有这样做。虽然狗在看向人类时、表情的确更加丰富（再次巩固了‘眼神接触对狗的交流十分重要’的理论），但无论有没有食物，它们露出这种无辜表情的频率都差不多。也许人类在驯养狗类时，会下意识地选择有这种可爱特征的狗狗，因为它很像我们悲伤时露出的表情，容易激发人们想要爱护它们的情绪，但这并不一定意味着狗学会了利用这种表情。

这又回到了狗是否会“笑”的问题。狗狗咧开的嘴是否相当于人类的咧嘴大笑呢？现在还没有任何数据告诉我们这种行为的实际意义。

研究狗狗表情的问题在于，我们的研究工具通常比较主观，再加上我们将动物拟人化的倾向，就很容易对狗的面部表情做出错误解读。

事实上，几乎没有客观研究能证明狗会“笑”。研究发现显示，这种名叫“放松地张开嘴”的表情通常出现在正面情境中，比如某条狗想邀请另一条狗一起玩的时候。但这种表情究竟能否被称为“笑容”？还是说狗会故意对我们露出这种表情、用来交流某种信息？我们目前仍不清楚。

要想回答这个问题，我们需要运用更客观的研究技术（比如面部动作解码系统），分析特定面部表情是否与特定情境有关、以及狗露出这些表情的动机究竟是什么，狗的所有表情都需要借助这类技术来分析，而我们目前对狗的表情普遍缺乏研究。

很多狗主人多年来一直把狗狗张开嘴的表情当成笑容，因此上述研究发现可能会令他们有些失望。但从某种角度来看，这也无妨，因为已经有许多证据能够证明我们与狗狗之间的关系是多么特殊了。

狗是据我们所知唯一能够正确听从和理解人类动作的生物。就连我们最近的“近亲”黑猩猩也无法做到这一点。此外，狗还对特定类型的声音有所偏好，它们更喜欢不仅会说和狗狗相关的句子（比如“谁是乖宝宝呀？”）、还喜欢用音调较高、唱歌般的腔调对自己说话的人类的陪伴。

所以，无论狗狗们是否真的会笑，至少有一点很清楚：它们能够极其精细入微地理解我们的所作所为。因此本杰明指出，我们应当受此激励，让自己成为更好、更敏锐的沟通者。

狗已经做得很好了，它们能够理解非常微妙的信号，因此作为人类，我们的职责就是向它们发出正确的信号，让它们明白如何更好地与我们合作。

如果你想冲它们笑怎么办——有何不可呢？