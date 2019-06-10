韩国5G入网用户已超过90万

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6月10日消息，据国外媒体报道，韩国通信行业和相关部门消息称，韩国三大移动运营商的5G入网用户已超过90万户，本周有望突破100万大关。
自韩国三大电信运营商4月5日启动5G商用服务以来，该国国内5G入网用户持续增加。4月入网用户达27.16万户，截至5月底，该数字达77.86万户，在一个月内有50.7万人办理入网手续。
不过，有不少韩国用户对5G网络的速度和覆盖率表示不满。5G的实际网速与现有的LTE速度差距不大，而且5G基础设施缺乏给用户带来不便。
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