全程要用手“读题”，高考盲文考试有多难

在通常情况下，盲人高效获取信息的方式是通过声音、音频。但在特殊情况下，盲人文字也同样起着重要的作用。比如公共场所，像地铁站、商场等都设有盲文标识，为的是方便盲人的日常生活。你知道吗？盲文还有一个重要作用，那就是考试......有那么一群人，虽然双目失明，但是和其他正常孩子们一样在追寻着自己的大学梦，他们的试卷正是印有盲文的特殊版本。

2019年全国统一高考，来自山西、安徽、山东、河南、广东、西藏的10名全盲考生使用盲文试卷参加考试。盲文以“方”为单位，每个方有6个点，通过这些点的排列组合，表达不同的意思。

我国从2014年起就施行了盲人高考，截止到如今已经有6个年头。在我们普通人看来，双眼能够看到的情况下做高考试题已经很有难度了，那盲人考生又是如何做盲文试卷的呢？难度会不会更大？

盲文试卷是什么样子的？

首先，参加高考盲文试卷出题人员，除高考命题组人员外，还有相关的盲文教育专家等组成。盲文试卷的出题、印制、运输、保密系统等整个流程也是跟普通的高考卷子要求都是一样的。由于打印盲文试卷的设备大多依靠进口，所以对于出盲文考卷的人力和财力的付出也是相当可观的，这也体现了国家对于残疾人高考的重视。

盲文试卷的整体难度同普通考生的考卷难度大致相当，只不过盲人考生全程需要用手去“读题”，花费的时间要长很多。因此盲人考生的考试时间有所延长。

高考盲文试卷的盲文是以“方”为单位的，每个“方”中有六个点，通过这些点的排列组合可以表达不同的意思，一般两个“方”才能表达一个汉字的音节。

数学考试是最大难点

盲文试卷在翻译的过程中如果遇到有图形的地方是需要进行变化和改造的，因为盲人是摸不出图形的。在往年，盲人考生参与高考是单考单招的，像立体几何这种知识往往是不考察的，但是参与高考的统考则需要学习立体几何相关知识。可想而知，难度是相当大的，无论是审题还是做题是需要有比常人更强的想象力的。

盲人高考试卷也有不同版本

对于全盲的考生，试卷就是利用盲文所打印的试卷，需要用手去触碰。对于有光感的盲人考生，还会提供大字版的高考试卷，可以用光学放大镜辅助考试。

盲人考试的工具？





与我们普通人考试所携带签字笔、橡皮不同。在盲人高考中，允许视力残疾考生携带答题所需的盲文笔、盲文手写板、盲文作图工具、橡胶垫、无存储功能的盲文打字机、无存储功能的电子助视器、盲杖、台灯、光学放大镜等辅助器具或设备。也正是有了这些辅助设备，才能够让盲人学生更高效地参与到考试中。