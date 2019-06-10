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不吹风的Sleep Rich空调，通过红外系统控温

2019-6-10 13:41:57来源：爱活网作者：弱鸡13责编：嗜橙/实习评论：

已经到了一天比一天热的夏天，空调也是时候开启了。不过相比白天，晚上开了空调后，有时候会被呼呼的空调风吹得很不舒服，影响睡眠质量。那如果换一台不是以吹风为制冷/制热手段的空调，睡眠会不会更好呢？近日，来自日本的Daiwa House集团公司将推出Sleep Rich睡眠空调。

据了解，这是一款适用于卧室的平板式空调，可在不吹风的情况下均匀控制室温。与一般的吹风空调不同，它是通过红外加热和冷却系统来控制温度的，也就保证了能在睡眠旗舰提供最佳的室内环境。通过将热能转换为红外线的Thermotech纤维面板和高强度薄热泵发动结合，可以缓慢释放出具有强热能的空气，且不会发生冷凝，实现高辐射冷却和加热功能。

Thermotech纤维面板是一种用特殊开发的纤维编织而成的织物，它可以有效地辐射空气热能，并将其转换成红外线，直接加热和冷却房间内的物体。这样，就能均匀地加热和冷却我们的床，使表面温度均匀，用红外线代替吹风，自然会让人感到更舒适。

由于身体不会感受到风，就能防止过冷或过热，还能有效抑制干燥。此外，由于风扇几乎没有旋转，所以睡觉的时候，该空调启动在30分贝左右，不会干扰到睡眠。Sleep Rich睡眠空调的额定功率为2200W，适合约9-12平米的房间使用。

Sleep Rich睡眠空调的价格估计约为35万日元，约合人民币22367元，贵还真得挺贵的，不过想睡得舒服，我们总要付出点代价吧。

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关键词：空调

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