雷军证实：小米手环4支持支付功能

IT之家6月10日消息 雷军刚刚在微博爆料称，即将于明天下午发布的小米手环4将支持支付功能。

雷军此前已经在微博上晒出小米手环4的海报照片，称这次升级很大，屏幕大了，增大了39.9%。彩色显示，有16000多种颜色、五颜六色的个性化表盘。此前官方还确认，小米手环4确认内置小爱同学。

据爆料，电池容量方面，相比小米手环3，小米手环4电池容量从110mAh增大到135mAh。另外充电时不再需要拆卸，而是放置于充电器中。另外，手环支持蓝牙5.0协议。