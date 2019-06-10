支付宝上线实时境外打车小程序：支持全球33个城市

IT之家6月10日消息 今天，支付宝正式上线“境外打车”小程序，只要打开支付宝搜索“境外打车”，或者从支付宝-惠出境首页找“在线打车”即可。这个功能首批覆盖英国、美国、澳大利亚、阿联酋、新加坡、泰国、马来西亚、菲律宾、印尼、越南等全球10个国家或地区的33座城市，一站式整合了Grab、Gett等5个当地主流打车平台。年内还有望接入更多全球打车平台，延伸到超过20个国家和地区的100个热门目的地，方便更多中国出境游客的实时打车需求。

据支付宝今天发布的首个《中国人出境游打车消费小调查》显示：语言不通、担心加价、现金不够等等，都是出境游里的出行“老大难”。其中，37%的人因为语言不通有沟通障碍，说不清目的地；34%的人担心在异国他乡被绕路；19%的人发现即使下载了当地打车APP，但因为系统不支持中文全程懵；15%的人感觉付钱麻烦，手头现金不够司机又不收信用卡。出境游时，76%的人会选择下载当地流行的境外打车APP；但回国后一半人又会选择卸载；近一半的人，希望有一个自己熟悉的APP可以真正“打”遍全球。

如今，通过合作伙伴、支付宝帮助中国游客实现了一站式境外实时打车，不用现金找零还能全中文交流，同时支持一键当地报警和7x24小时的中文在线客服，便捷安全就像在国内用支付宝打车一样。