三星Galaxy Note 10 Pro带壳渲染图曝光

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IT之家6月10日消息 据韩媒爆料，作为年度最受期待的旗舰产品之一，三星Galaxy Note 10系列预计将于8月10日正式发布。日前，知名爆料人Onleaks放出了三星Galaxy Note 10 Pro的带壳渲染图。
与此前放出的三星Note 10 Pro渲染图相似，Note 10 Pro采用Infinity-O打孔屏，开孔位于顶部中央。Note 10 Pro的音量键和电源键位于同侧，并取消了专用Bixby按键，底部没有3.5mm耳机插孔。
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