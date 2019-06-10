爱立信与专利公司达成协议，网络部门将受冲击

北京时间6月10日下午消息，据路透社报道，爱立信周一表示，在与专利授权公司高智发明（Intellectual Ventures）达成结束所有专利侵权诉讼的协议之后，爱立信网络部门本季度运营利润将受到负面影响。

爱立信称，达成的协议中包括一项今年早些时候的诉讼。在此项诉讼中，陪审团裁定高智发明胜诉，获得4300万美元金额。

“尽管协议条款保密，但爱立信预计，公司网络部门在2019年第二季度的运营利润将受负面影响，”爱立信在声明中表示。