FF和九城合资的新能源汽车项目落户呼和浩特

新浪科技讯6月10日下午消息，第九城市发布公告称，已经和呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区发展领导小组办公室签署战略合作磋商备忘录（简称“备忘录”），双方就法拉第未来和九城所共同成立的新能源汽车合资公司在沙尔沁工业区的落户及发展，进行战略合作。

根据备忘录，呼和浩特沙尔沁工业区将为合资公司项目预留不少于5000亩土地供应，并支持合资公司获取新能源乘用车整车生产资质。同时，九城和呼和浩特沙尔沁工业区将共同设立新能源产业基金，九城及其下属企业出资不低于5亿元人民币（包括购买工业用地、商业用地的资金），政府出资不低于15亿元人民币（包括资金补贴、基础设施、其他商业配套建设等），并投入产业相关投资和运营。

呼和浩特沙尔沁工业区协调对于新能源项目融资贷款40亿，推荐当地产业资金及银行给予无息、贴息或低息贷款支持。

备忘录签定双方将以最大努力在约定期间内达成协议，备忘录有效期为三个月。

九城表示，把FF成熟的技术引进国内，在中国市场生产、销售互联网电动车，能为中国的新能源产业发展作出积极贡献。

今年3月，九城与法拉第未来宣布组建合资公司，在中国生产、制造、运营及销售豪华智能互联网电动车。在满足一定条件的情况下，九城将分三期向合资公司注资最高达6亿美元；而FF将向合资公司注入中国相关生产基地资产，并将对合资公司授予指定车型的独家生产、营销及销售权。