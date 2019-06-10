上线聚合模式后，美团打车App已并入美团App

新浪科技讯6月10日下午消息，继今年4月上线聚合模式后，新浪科技获悉，美团打车App目前已经在苹果App Store和安卓应用商店无法搜索到。美团方面向新浪科技回应称美团打车App将并入美团App。

2017年2月，美团App在南京悄悄上线了打车入口，拉开了美团进军网约车的序幕。不过直到2018年3月，美团打车进军上海，才正式推出了美团打车App。

根据当时的媒体报道，正式上线上海市场一个星期的美团打车App，iPhone版单日下载量一度连续超过滴滴出行App七天，排名中国App Store免费榜第三名，甚至已经超越了淘宝和微信App的下载量。

不过继南京和上海之后，美团打车放缓了扩张步伐。今年4月，美团打车宣布变更业务模式，将在上海、南京上线“聚合模式”，接入首汽约车、曹操出行、神州专车等出行服务商，用户可在美团一键呼叫多个不同平台的车辆。

值得注意的是，当时的聚合模式并未在美团打车App上线，而是在美团App。5月新增的十五个试点城市，也同样是在美团App上线。

而新浪科技发现，美团打车App目前在App Store和华为等安卓应用商店已经无法搜索到，疑似下线。打开此前下载的美团打车App，系统会弹窗：感谢等待，美团打车来了。并提示用户去美团App体验。

此前美团方面曾解释，新开通城市的聚合打车服务只在美团App上线，以保障出行与其他消费场景的高效协同。新浪科技在美团App的餐饮、酒店等商户页面看到，商户信息的右侧都会设置有打车的按钮。

针对美团打车App下线的消息，美团方面向新浪科技解释称，在“聚合模式”下，更注重用户吃喝玩乐行的场景打通，让出行服务与生活场景的连接更紧密，帮助用户更顺畅地享受一站式生活服务体验，这与公司涉足出行领域的初衷保持一致，所以新开通城市的聚合打车服务只在美团App上线。

美团方面确认美团打车App目前在各大应用商店已经下线，称相关功能将并入美团App。不过强调，上海、南京已下载美团打车独立App的用户可以在本地继续使用其叫车功能。

正如美团方面所解释的，放弃美团打车App是为了加强吃喝玩乐行的场景打通。实际上，这也并不是美团旗下的子业务App第一次被并入美团App。

今年1月，美团联合创始人、高级副总裁王慧文发布内部信称，未来摩拜单车品牌将更名为美团单车，美团App也将成为其国内唯一入口。美团目前已经在逐步打通美团App和摩拜单车App的账户数据，甚至一些单车也只有使用美团App才能扫码解锁；后来界面还报道，由于投资人要求美团App的DAU达到6000万的压力，大众点评App也将改名，并被整合进美团App之中，不过这被美团方面予以否认。