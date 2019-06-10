滴滴高级副总裁俞军离职，称因家庭原因离开北京

新浪科技讯6月10日下午消息，滴滴出行CTO张博在一封邮件中宣布，公司产品高级副总裁俞军因家庭原因需搬离北京，近期将从滴滴离职。俞军离开后，未来仍将担任滴滴产品首席产品顾问及产品委员会荣誉主席，参与重大产品决策。

俞军曾任Bidu产品副总裁，有“Bidu贴吧之父”之称。在程维的邀请下，俞军于2016年7月加盟滴滴担任顾问，不久后从加拿大来到北京全职出任滴滴产品高级副总裁，向CTO张博汇报。

张博在邮件中表达了对于俞军的肯定，并表示在过去三年里，俞军为滴滴产品岗位的价值定位、产品团队的体系化建设打下了坚实的基础。目前，滴滴产品序列团队已经从三年前的100多人发展至近600人。

邮件中还宣布，张博将兼任产品部负责人；俞军担任产品委员会荣誉主席，参与重大产品决策，主持高阶产品晋级评审、共同制定产品序列发展规划；产品委员会实行轮值执行主席制度，每位轮值主席任期一年，2019-2020年度轮值主席由罗文担任。

随后，俞军在个人朋友圈确认了这一消息。他在朋友圈写道：“感恩滴滴三年前的邀请，回到产品的世界，快乐而充实。喜欢这个曾经好战、如今谦逊、始终好学的团队，也庆幸遇到这么多有“产品心”的产品经理，有坚持有努力，有内在的温度和力量，让滴滴的产品体验持续进阶。出行事业不容易，但滴滴正直认真、历尽艰难，实实在在地改变了无数人的生活。很遗憾因为家庭原因不得不搬去其他城市，但更多是祝愿，愿大家终身学习，勤于思考和实践。后续我也会继续参与，没走远，期待跟大家共同成长。”