掏耳朵掏出成就感，让人嗨翻天的智能采耳棒了解一下

人啊，就是一个矛盾体！

相信大家都知道熬夜不好，也经常会劝周围的亲朋好友早睡早起规律作息，但是自己却常常蹦迪刷手机到凌晨两三点；很多人都知道碳酸饮料喝多了会发胖，但他们仍会肆无忌惮地一瓶接一瓶喝到打嗝……

深究起来，熬夜是你的大脑一直在嗨、喝饮料则是你的口舌胃一直在爽，从这一角度来看，人类就是快感的奴隶。

所以熬夜会老得快会掉头发在蹦迪和刷手机的快感面前不值一提，长点肉发胖在口舌激爽的感觉下可以选择无视，即在感官刺激面前人通常会失去理智。

在这种前提下，虽然有些权威机构或专家对某些事情提出了科学合理的建议，但是大家可能在某种快感的刺激下并不会依照权威建议去做去实践，这样就可能给自己带来某种麻烦或问题，比如说熬夜脱发、喝汽水变胖。

而今天要推荐的这根棒棒，就是在你选择屈服快感又害怕安全问题时的首选神器了！



不要想歪，这款神器就是辣店小程序最新上架的蜂鸟智能可视采耳棒（高配版）

原价269元，6月10日-25日，辣店小程序专享预售价229元，订单将于6月底（预计为6月28日起）集中发货。

相信很多人都知道，医学上是不建议掏耳屎（学名：耵聍）的，但是掏耳屎不仅有快感还有成就感，所以很多人即使知道医学建议但还是会掏。

掏就掏吧，可是掏的工具和方法不对很可能就会引起安全问题。

英国的《每日邮报》曾刊文，用棉签掏耳会把耳垢往耳朵深处推，会导致耳朵发炎，曾有人挖耳时将异物如棉签头、火柴头等遗留在耳道内。

不当的掏耳工具和掏耳方式容易造成耵聍栓塞，当耵聍栓塞时大多没有感觉，可能会在无意中发现耳朵听力变差、闷胀不适，有时耳鸣、眩晕，到医院检查时才发现。堵塞耳道严重还会导致耳聋，最后去医院挖又疼又费钱！

所以说，掏耳朵必须要有适当的工具和方法，而蜂鸟智能可视采耳棒（高配版）就是这样一款合适的工具。

它最大的特点就是内置医用级专业高清内窥镜，能通过极速WiFi芯片直接和手机App连接，使用时只需按下机身上的LED灯开灯就能在手机上看到耳朵内侧，手机视频流畅同步，可边看边掏，妈妈再也不怕我挖伤耳朵啦~

蜂鸟智能可视采耳棒同时还有旋转、拍照、录像等功能，不仅可以掏耳朵，还能运用在几乎所有你想看的部位；有问题去医院的话，直接拿照片出来能省下不少事儿。真是实力演示什么叫：多角度全方位的，满足您的不同需求~

蜂鸟内置首创的6轴陀螺仪，搭配25个配件，4款毛棒，多款耳勺，共有144种采耳爽感，真正做到自定义个性化采耳，根据个人体验怎么舒适怎么来！

采耳棒身长15cm，大小跟一只钢笔差不多，轻轻松松就能放进任何包包里；手柄尺寸小巧又方便，符合人体工程学，用着很顺手；有3种颜色可选，外观精致颜值高。

蜂鸟智能可视采耳棒（高配版）原价269元，6月10日-25日，辣店小程序专享预售价229元，订单将于6月底（预计为6月28日起）集中发货。

产品参数一览

尺寸:150.2*15mm

重量: 38g

颜色:黑、银、玫瑰金

材质: 塑胶+铝合金阳极氧化外壳

电池: 300mAh 3.7V

摄像头像素：200W

micro 5PIN输入: 5V/300mA

拍摄图像分辨率：1920*1080

附件：耳勺*4、耳刮（挠）*4、棉签棒*4、绒毛棒*4、酒精棉签*5、充电线*1、耳塞套*1，说明书*1

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