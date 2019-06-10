科大讯飞刘庆峰发20周年内部信：未来十年破千亿美金

新浪科技讯6月10日下午消息，在科大讯飞20周年之际，科大讯飞董事长刘庆峰发布内部信，提到展望未来10年，将看到三大不可阻挡的趋势。

第一大趋势是未来十年，5G助推下万物互联将正式成为IT产业的第六次浪潮，语音将成为最重要的人机交互方式。

第二大趋势是：未来十年，人类交流互动的大趋势不可阻挡，人类语言巴别塔将在十年内最终建成。

第三大趋势是：未来十年，人工智能将深刻改变世界的生产和生活方式，人工智能将为各行业赋能，人机耦合无所不在。

此外，刘庆峰在内部信中还提到，伴随着产业目标的实现，未来十年科大讯飞A.I平台日交互有望突破千亿次，产业带动突破千亿美金。(雪梅)

以下为内部信全文：

因为预见，所以坚定：20周年给全体讯飞人的一封信

亲爱的讯飞同学：

真快，讯飞已经20岁了。感谢大家一路的拼搏奋斗、风雨兼程！

20年前，因为对未来坚定的预见，讯飞成了今天的样子。

1999年，在人工智能第二次浪潮的寒冬期，我和一群志同道合的小伙伴一起，心怀“让人类和人机信息沟通无障碍”的梦想，从西园新村的一间70平米的民房里出发，走向世界。虽然在外人眼里我们只是个18人的“草台班子”，但我们坚信我们将改变语音技术和产业的进程。这个世界真的因为我们发生了一些改变——

我们在人类历史上第一次让中英文语音合成超过真人说话水平，迄今已经在国际权威英文语音合成大赛（Blizzard Challenge）中夺得十三连冠；

我们在全球首次发布语音云平台，首创语音输入法、宣告手机语音听写时代的来临，又在人类历史上第一次将语音识别准确率超过人类速记员水平；

我们首创了翻译机这一全新品类，又在人类历史上第一次让机器通过了CATTI全国翻译专业资格技术测试。

五年前，我们预见到人工智能大潮将至，进一步确定了“让机器能听会说、能理解会思考，用人工智能建设美好世界”的新使命。2014年，我们发布“讯飞超脑”，率先宣布在人工智能的认知智能领域进行前沿探索，开始在认知智能领域留下我们的创新足迹:

我们在人类历史上第一次让机器在普通话和英语作文测评中超过了人类专家；

我们在人类历史上第一次让机器通过了国家职业医师资格考试笔试，从而让机器具备了全科医生的潜质；

我们在人类历史上第一次让机器进行人工智能刑事案件辅助审判并用于公开庭审；

我们在人类历史上第一次让机器阅读理解在SQuAD2.0权威评测的全部指标上超过人类平均水平。

我们开始承建国家首批人工智能四大开放创新平台和认知智能国家重点实验室的重任。

这20年，我们欣喜过、自豪过，也痛苦过、焦虑过，但是我们从未放弃过！因为“技术顶天，应用立地”的实践告诉我们：人工智能语音产业需要10年甚至更长的时间来积累，需要有甘坐板凳十年冷的精神。只有源于热爱的初心，才能让我们保持如此长久不变的创业激情。

20年后的今天，我们展望未来10年，将看到三大不可阻挡的趋势，更加清晰地预见到讯飞的未来。

第一大趋势是：未来十年，5G助推下万物互联将正式成为IT产业的第六次浪潮，语音将成为最重要的人机交互方式。

万物互联时代，越来越多的设备没有屏幕，语音将主导人机交互。今天，我们一方面掌握了全球领先的核心技术，在2018年国际最权威的英语语音识别大赛CHiME5中囊括所有指标第一；另一方面也拥有中国语音云开放平台50%以上的市场份额，讯飞语音云平台的日均交互次数已突破50亿次，第三方开发团队突破100万家。未来十年，我们将保持语音云开放平台的第一市场份额，以iFlyOS持续定义万物互联时代语音交互标准。科大讯飞有信心成为万物互联时代语音交互的全球领导者。

第二大趋势是：未来十年，人类交流互动的大趋势不可阻挡，人类语言巴别塔将在十年内最终建成。

今天，无论全球政治格局如何变化，民间交流互动的趋势都不可阻挡。讯飞翻译机已在全球近200个国家和地区应用，累积提供超过5亿次服务，拥有70%的行业市场份额。2018年国际权威机器翻译大赛IWSLT中，科大讯飞在代表未来的端到端翻译模型比赛中大比分荣获第一。我们正和国家外文局等单外战略合作共建国家翻译平台，多方合力共建人类语言巴别塔。科大讯飞有信心成为全球机器翻译的领导者。

第三大趋势是：未来十年，人工智能将深刻改变世界的生产和生活方式，人工智能将为各行业赋能，人机耦合无所不在。

未来，人工智能将像水和电一样无处不在。而人工智能兑现价值红利，必须要达到三个条件：具备真实可见的应用案例、能够规模化推广、可用统计数据证明应用成效。我们欣喜地看到，这个红利期正在拉开序幕：我们的智慧教育产品，已在上千所学校帮助老师提升课堂效率、帮助学生精准提升个人效能；人工智能全科医生“智医助理”，已在上百万人群中常态化使用,可帮助医生诊断近千种病、显著提升基层诊疗水平；人工智能刑事案件辅助办案系统已经在上海全市常态化使用，有效提升执法效率，减少冤假错案。十年内，我们有望将人工智能教育因材施教、人工智能全科医生、人工智能辅助判案规模推广并在全球占据主导地位。同时我们将为更多行业赋能，也将持续以To C产品为个人赋能。作为人工智能国家队，科大讯飞有信心成为多领域A.I.赋能的全球领导者。

伴随着上述产业目标的实现，未来十年科大讯飞A.I平台日交互有望突破千亿次，产业带动突破千亿美金。属于我们最好的时代，正在到来！

科大讯飞董事长

刘庆峰

2019年6月10日