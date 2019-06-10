欧洲特斯拉车主也堵门：降价背后是需求与信任的博弈

每次特斯拉降价，对于刚刚买车的车主都是一次精神打击。实际上，这种举措对于正在准备下单的消费者来说，也是喜忧参半（万一过几天又降价了呢）。

只要一降价，就会引发当地消费者的抗议，特斯拉似乎很难摆脱掉这个怪圈。如此看来，为了不断刺激消费者购车需求的特斯拉，如此涨涨跌跌就不担心耗掉消费者的耐心和信任吗？

据electrek网站6月9日刊文报道，有11位特斯拉Model 3车主在荷兰蒂尔堡的特斯拉欧洲工厂门前抗议，原因就是特斯拉在欧洲推出Model 3之后的降价举措。

如果没有记错，这并不是特斯拉车主第一次因为购车后出现重大价格变动而进行的维权行动。

就在2019年，特斯拉已经发生多起车主因为购车后突遭降价而发起的抗议活动。

今年2月底，特斯拉推出了售价为3.5万美元的基础版Model 3(约合人民币23.5万元)之后，提出要关闭线下门店，将销售模式改为只在线上售车。

与此同时，特斯拉在3月初对Model S和Model X的产品线进行了一些重大的价格、选项调整。其中，在中国市场的价格调整，涉及到Model S、Model以及Model 3都有降价，降幅在1.13万~34.11万元人民币之间，一共包括了了8款特斯拉车型。结果，此举在锦年月份引发上海、长沙等地不少车主去特斯拉门店拉横幅进行维权，纷纷要求退还降价前后的差价甚至退车。

就在事情开始发酵没有几天，特斯拉突然又在3月10日晚间宣布，部分车型要涨价了。声明显示，基础版Model 3仍会维持原价，但是更高型号的Model 3、Model S和Model X的售价将会全面上浮3%，这一调价于3月18日起在全球范围内生效。

这一番涨涨跌跌的操作，会不会让车主们感觉是在买股票？

当然，前几个月车主们提出的维权和抗议，主要是因为Model S和Model X的价格突然大幅下跌，但现在欧洲一些已经购买Model 3的车主也开始感到不安了。

近日在特斯拉荷兰蒂尔堡的工厂门口抗议维权的这些欧洲车主，都身着红色马甲，向闻风而至的媒体表达了自己的诉求。

其中一位车主表示：自己在蒂尔堡的特斯拉工厂门口参加的是“反特斯拉红背心行动”，“我与其他10名来自荷兰和比利时的Model 3车主一起进行了维权，此举受到了媒体关注，我们试图以积极的方式引起公众注意，目的是督促特斯拉履行协议，并激活长期付费的AP和FSD功能。”

部分车主声称，特斯拉承诺免费为他们提供自动驾驶功能，或者提供打折的全自动驾驶套装。

其中，部分特斯拉Model 3的车主最为关注和担心的，是特斯拉承诺的免费激活自动辅助驾驶功能（这一选项价格为3200欧元），或以较低的折扣价向他们提供更先进的自动辅助驾驶套件（FSD选项的价格为6400欧元）。也有几位特斯拉Model 3车主是购买并已经支付了这两个选项，但是这几个月来一直在等待系统的激活。

部分提出质疑的车主表示，特斯拉是在他们订购Model 3后几个小时内就将相同配置的价格下调了5%。

当11名车主陆续聚齐后，他们并没有采取什么过激的行为，一位车主表示，他们封锁工厂的入口是为了引起特斯拉的注意，显然，此举很快就起到了作用。

“在特斯拉进行分组并在现场与媒体进行交谈后，我们用11辆特斯拉Model 3s堵住了工厂的出入口，以此引起特斯拉的注意。几分钟后抗议就产生了效果，特斯拉的工作人员在和我们交流时表示，他们会立即激活目前这11台特斯拉3S型自动驾驶系统，还邀我们所有人在开始执行激活的过程中，在休息区喝了些咖啡（卡布奇诺）和茶。”一位车主对媒体描述了事情经过。

他还表示，“有工作人员提出，我们必须对此保持沉默，因为那天工厂还要交付100辆车，如果荷兰各地的其他车主都开车前往蒂尔堡要求激活车辆，他们真的承受不了。”

结束语

显然，突如其来的价格变化是特斯拉车主最近颇为争议的问题之一。

他们中有一些人或许认为这不算什么问题，而另一部分车主则认为这与特斯拉声称的清晰的价格结构背道而驰，特斯拉曾强调这是为了将自己与经销商模式区分开来。

或许，我们应该为那些尚未下单的准车主感到高兴，毕竟降价正在激发他们的购买兴趣。但对于那些刚刚买了新车的车主而言，显然这不是一个令人高兴地事情，同时维权的结果并不一定都会令他们满意。

而且，另一个问题也同时出现：特斯拉的降价，显然是为了创造更多的需求，但是这种降价同时也对新老车主的信任度和安全感不断造成冲击，如此难以预测的涨价或者降价，对于特斯拉的未来究竟利弊如何？